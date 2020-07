Colau, ante el aumento de casos de Covid-19: "Quizás tenemos que dar un paso atrás para poder seguir avanzando"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que "alguna medida se tendrá que tomar" ante el aumento de casos de coronavirus en la ciudad y que así se tratará en la reunión que mantendrán con la Generalitat este mediodía. "Tenemos que hablar quizás de si entre todos tenemos que dar un paso atrás para después poder seguir avanzando", ha dicho en TV3.

La alcaldesa no ha querido "especular" sobre cuales pueden ser las medidas, pero ha afirmado que tanto el aumento de casos como la proximidad con l'Hospitalet de Llobregat hacen necesario actuar para parar los contagios.

"Si tenemos que tomar alguna medida, se tendrá que tomar", ha insistido. En este sentido, ha afirmado que es clave el rastreo y por eso ha reclamado a la Generalitat que refuerce el servicio "inmediatamente".

Colau ha reconocido que la situación es "preocupante" en Barcelona y por eso ha defendido la necesidad de tomar medidas. Ha afirmado, sin embargo, que no quiere cometer "errores recientes" donde se han anunciado medidas que no estaban consensuadas o no se podían aplicar y se ha remitido al encuentro con la Generalitat de este mediodía para acabar de decidir qué hay que hacer. "Evidentemente nos tenemos que plantear si tenemos que tomar alguna medida más", ha reflexionado.

Aun así, ha afirmado que "nadie plantea un confinamiento total" en la situación actual pero ha añadido que por no llegar "es clave hacer el seguimiento inmediato de todos los contactos y que no se tarden días".

La alcaldesa ha hecho un llamamiento a mantener especialmente las medidas de prevención en el ámbito de socialización privada, puesto que ha asegurado que es donde se están produciendo la mayoría de contagios. En total, hay 25 brotes localizados en la capital catalana.

Por otro lado, ha insistido en que actualmente el rastreo "no está muy dotado ni dimensionado" y ha apuntado que "claramente se tiene que reforzar". Por eso, ha ofrecido personal del Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat si esta tiene dificultades para hacer este refuerzo. Como ya hizo este martes, la alcaldesa ha asegurado que el número de 120 rastreadores para todo Cataluña es "claramente insuficiente" y ha apelado a que se tome una decisión rápida porque de esto depende el control de los contagios.

La alcaldesa ha explicado que están insistiendo a la Generalitat sobre este tema desde la semana pasada y ha afirmado que lo volverá a hacer en la reunión prevista por este mediodía. Ha manifestado que el dispositivo es competencia de la Generalitat y que el consistorio no quiere interferir pero sí ayudar en aquello que haga falta, por ejemplo con el personal del servicio de teleasitencia.