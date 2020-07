Erial.- La secretària de Zaplana nega haver rebut diners del presumpte testaferro i la dona es desvincula

Henríquez s'ha pronunciat així en la seua declaració, en qualitat d'investigada, en el Jutjat d'Instrucció número 8 de València, el qual instrueix presumptes suborns a canvi d'adjudicacions de les ITV i el Pla Eòlic Valencià, en una causa en la qual està imputat Eduardo Zaplana per presumptes delictes de blanqueig, malversació i prevaricació.

De moment, el jutjat ha pogut recuperar uns set milions d'euros després de la confessió de l'advocat uruguaià Fernando Belhot, qui va arribar a un acord per a traspassar els diners que, va dir, corresponien a Zaplana.

L'exsecretària de Zaplana ha manifestat que s'encarregava de realitzar les gestions que li manava el seu cap, tant personals com familiars i professionals. Després de donar detall de tot allò que feia, i preguntada per si alguna vegada va rebre diners en efectiu de Belhot, ha respost que no. "Mai", ha postil·lat.

Per la seua banda, Rosa Barceló, dona de l'expresident, s'ha desvinculat de l'activitat econòmica i política del seu marit, al mateix temps que ha assegurat que no sabia qui era Belhot. Ha dit que ella té els seus comptes i el seu patrimoni i que desconeixia els suposats comptes o societats que s'atribueixen a Zaplana.

Així mateix, la filla, María, ha centrat gran part de la seua declaració en el pis que va llogar a València, en el carrer Pasqual i Genís, per 3.500 euros al mes, per a allotjar-se son pare. Els diners provenien del compte del seu marit i la UCO creu que es tractava d'una operació de blanqueig de capitals.

Sobre aquest tema, ha indicat que quan van ingressar son pare per a efectuar-li un trasplantament de medul·la després d'empitjorar la seua malaltia, necessitaven un pis amb unes determinades condicions d'asèpsia i situat en la ciutat per a seguir amb un tractament posterior. Van buscar diverses opcions i al final van trobar el de Pasqual i Genís.

La investigada ha reconegut que el pis era car però ha assenyalat que no tenien més opcions que aquesta a causa que no van trobar més vivendes que reuniren les condicions que exigien per a son pare. Al llarg del temps, quan van trobar un altre pis, ho van comprar i van deixar el que tenien llogat.

María Zaplana, preguntada també per l'ingrés de 2,2 milions d'euros en un compte del seu marit des de Suïssa, el mateix des del qual pagaven el lloguer del pis, ha dit que eren diners que corresponia al treball del seu espòs.

Precisament sobre aquest tema, Luis Iglesias ha explicat que els diners provenien d'una operació de venda d'un edifici, que es va transferir per 400 milions. Els diners estaven a Suïssa i els dividends es van repartir a Espanya. Era una operació, segons ha comentat, transparent per a Hisenda.

DECLARACIONS ANTERIORS

Es tracta de la segona ronda de declaracions d'investigats en aquesta causa. L'expresident valencià i ex-vicepresident de Bankia José Luis Olivas va negar fa un parell de setmanes haver cobrat algun tipus de comissió per l'adjudicació del Pla Eòlic a Sedesa quan ell era cap del Consell. També va mantindre que els 500.000 euros que van ingressar al seu compte va ser la quantitat que va pactar amb l'empresari Vicente Cotino, propietari de la mercantil, per diferents servicis prestats en una operació de compravenda.

A més d'Olivas, també van comparéixer davant la jutgessa Francisco Pérez López, representant d'una gasolinera a qui es vincula amb la compra d'una embarcació que seria finalment de Zaplana; Saturnino Suanzes, advocat i considerat pels investigadors com qui s'encarregaria de gestionar els fons ocults a Andorra; i la germana d'aquest últim, exdiputada del PP en Les Corts i també considerada intermediària, Elvira Suanzes.

També van acudir a la Ciutat de la Justícia els empresaris Robert Edgar Bataouche i Ángel Salas; i María Paloma Domínguez, dona de Francisco Grau, considerat dissenyador de la xarxa societària de la qual se servien els suposats implicats en la trama.

Tots els investigats van voler prestar declaració excepte els germans Suanzes. A la seua eixida del jutjat, Elvira va manifestar als mitjans de comunicació, preguntada per si és innocent, que és "evident": "Ho portem dient en tots els escrits i en tots els moments en els quals hem tingut oportunitat", va postil·lar.