¿Qué quiere decir que ‘Black lives matter’ sea uno de los términos más buscados en internet en España?

La vida real queda reflejada en internet. Así nos lo confirma el análisis que Lucy Sinclair, directora de EMEA del equipo de datos de Google, lleva a cabo cada semana. Sus conclusiones sobre la actividad que los usuarios registran en la web a través de sus búsquedas le llevan a completar una reflexión semanal que puedes seguir en Think with Google

En esta ocasión, Lucy Sinclair aprovecha el aumento del interés de los usuarios por el movimiento Black Lives Matter como una pista para saber cómo se siente la gente. Las personas están buscando información para hacer donaciones y tomar medidas, que estén en su mano en contra de las desigualdades estructurales. Males endémicos que terminan ahondando en diferencias salariales, desigualdad de contrataciones… etc.

Destaca también cómo muchos consumidores querrían apoyar el Black Lives Matter pero no todos se atreven a salir a la calle dadas las circunstancias y buscan cómo protestar pero de forma segura. Esto se puede ver por el tipo de búsquedas que los usuarios están haciendo en Europa. Por ejemplo, en España han aumentado las consultas sobre los términos "Black Lives Matter traducción" ("traduction black lives matter") en Francia; "vidas negras" ("black lives") en Kenia; "Black Lives Matter donar" ("black lives matter donate" ) y "formas de ayudar" ("ways to help") en el Reino Unido; "antirracismo" ("anti racism") en los Países Bajos; y "contra el racismo" ("gegen rassismus") en Alemania.

Para profundizar sobre las tendencias de búsqueda que pueden revelar preocupaciones y tendencias en los usuarios puedes consultar el análisis completo y actualizado en Think with Google.