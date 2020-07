Una Diada per animar les vendes de llibres i retrobar-se amb la lectura

El Gremi de Llibrerers de Catalunya es mostra esperançat en aquesta Diada de Sant Jordi estiuenca. Primer, per poder remuntar les vendes que s’han perdut amb el tancament físic de les llibreries. I per altra, per retrobar-se amb lectors, clients i companys del sector gràcies a aquesta nova normalitat.

«Han estat uns moments molt difícils per a tot el sector, per a tot el comerç i per a tothom. Ara, però, fem un pas endavant i el que volem és celebrar aquest dia del llibre, aquest Sant Jordi atípic, i vendre tant com puguem i estar amb els nostres clients i amics», desitja la presidenta de l’entitat, Carme Ferrer.

Per a Ferrer, el d’avui serà «un Sant Jordi molt diferent. La seguretat sanitària estarà per damunt de tot, això és claríssim. Estarem en aquesta nova normalitat, que no tindrà gaire a veure amb la normalitat que hi havia. Per això farem activitats a les llibreries, el mateix dia i dies previs; serà un dia de parades al carrer, però diferent. Per tot plegat, hem pensat que el millor és demanar les signatures d'autors amb cita prèvia», indica la presidenta, també gerent de la Llibreria Empúries de Girona.

Aquí pots consultar algunes de les remonanacions d'aquesta Diada literària:

L'enigma de l'habitació 622, novel.la negra de Joël Dicker. LA CAMPANA

L'enigma de l'habitació 622 (Joël Dicker)

El suís (1985), descrit com «el petit príncep de la novel·la negra» torna a l’actualitat literària amb el seu títol més personal. Ell mateix protagonitza la història, que comença quan s’allotja en un hotel suís de luxe delsAlps anomenat el Palace de Verbier on, una nit de desembre d’anys abans, apareix un cadàver a l’habitació 622. Dicker, que viatja allà per recuperar-se d’una ruptura sentimental, investigarà aquest crim amb l’ajut de la Scarlett, un altre hoste que aspira a ser novel·lista i que dorm a l’habitació del costat. La Campana, 2020. 672 pàgines. 22,90 euros.

La lladre de fruita, novel.la de Peter Handke. ALIANZA EDITORIAL

La lladre de fruita (Peter Handke)

L'Alexia inicia un viatge per la Picardia francesa a la recerca de la seva mare. Però el llibre no comença amb ella, sinó amb un narrador que l’espia. El Premi Nobel 2019, l’austríac Peter Handke (1942), és un dels grans autors de la literatura alemanya contemporània. Ara es pot llegir el seu nou llibre en català. Aquest explica tres dies de viatge iniciàtic i interior de l’Alexia en el que coneixerà l’amistat, la soledat, la bellesa dels paisatges, la banalització de l’amor, el xou mediàtic i també els conflictes i la deshumanització de la societat. Alianza, 2019. 368 pàgines. 22 euros.

Gina, novel.la de Maria Climent. L'ALTRA EDITORIAL

Gina (Maria Climent)

A la Gina li diagnostiquen sent una nena una malaltia greu i inesperada, i necessita començar a prendre decisions malgrat la seva joventut. Aquest és el primer llibre de ,l’escriptora catalana Maria Climent (1985), on narra des de l’humor i sense caure en la frivolitat les tribulacions d’una noia que ha d’aprendre a conviure amb l’esclerosi múltiple. Aquesta ficció sobre «fer-se gran» parteix dels records de la mateixa autora, que té la mateixa malaltia que la protagonista. Climent no descarta fer una continuació del llibre. L'Altra Editorial, 2019. 184 pàgines. 17,90 euros.

Seguiré els teus passos, novel.la de Care Santos. COLUMNA

Seguiré els teus passos (Care Santos)

La Reina rep una trucada que li anuncia que hi ha algú que pretén obrir la tomba del seu pare, mort en estranyes circumstàncies a un poblet del Pallars Jussà fa 44 anys. La dona es disposarà llavors a iniciar un viatge físic i emocional al Pirineu per enfrontar-se al seu passat i on es toparà amb la sorprenent història d’en Josep Gené, que portarà al lector fins al 29 de gener de l’any 1939. Aquell dia, Barcelona va ser ocupada per les tropes del general Franco, el bàndol vencedor de la guerra civil espanyola. Columna, 2020. 512 pàgines. 19,85 euros.