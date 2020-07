Cultura.- La Teta Calva reconstrueix en La Mutant 'El mur' de Pink Floyd en una història de "bogeria i catarsi"

En 'El mur', la dramatúrgia conviu sobre l'escenari amb les cançons interpretades en directe per Carles Giner, fundador del grup Gener. Una interacció de gèneres que "encaixa perfectament amb l'esperit multidisciplinari de la Mutant", destaca la sala municipal en un comunicat.

A la fi de 1979, la banda britànica Pink Floyd publicava 'The Wall', el seu onzé àlbum d'estudi, un treball d'enorme complexitat que, amb el pas dels anys, va arribar a ser considerat com una de les obres mestres de la història del rock, recorden.

Per mitjà de les seues cançons i les seues lletres depressives, Roger Waters i els seus relataven la història de Pink, antiga estrela del rock els traumes del passat del qual havien generat al seu al voltant un mur metafòric que li aïllava del món. Inconscientment, eixa barrera li submergia també en una espiral imparable i autodestructiva.

Quatre dècades després, La Teta Calva es va proposar revisitar l'asfixiant habitació d'hotel on es refugiava el protagonista d'aquell disc llegendari. El resultat va ser un muntatge, estrenat al març del 2019, on la companyia integrada per Xavo Giménez i María Cárdenas oferia un recorregut introspectiu i alliberador per mitjà de la ment torturada d'un ídol caigut.

Merce Tienda interpreta Rosi, una dona que s'oculta entre les parets d'un engrudós motel per a protegir-se de l'exterior, del seu passat i dels seus pensaments turmentats. Al seu voltant passeja una sèrie de pintorescs personatges -un manager patètic, un cantant de noces, una dona de la neteja transsexual- que, d'alguna manera, rescaten la protagonista del seu aïllament i transmeten la història un ingredient còmic enmig d'un context aparentment desolador.