Coronavirus.- La Comunitat Valenciana detecta 54 casos des de divendres i suma sis dies seguits sense morts

D'aquesta manera, el total de decessos continua en 1.476 persones. Per províncies, han perdut la vida 227 persones en la província de Castelló, 512 en la d'Alacant i 737 a València, segons ha informat la Conselleria de Sanitat Universal.

S'han confirmat 54 casos nous des de divendres, que situen la xifra total en 11.801 persones. D'aquests nous positius, 12 s'han comptabilitzat a Castelló (1.663 en total); nou en la província d'Alacant (4.013 en total); i 33 en la província de València (6.124 en total). A més, cal sumar un no assignat anterior. D'aquesta forma, queden actius 288 casos, la qual cosa suposa un 1,5% del total de positius.

Al mateix temps, cal sumar 99 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.376 persones. Per províncies, 2.457 s'han recuperat a Castelló, 5.812 a Alacant i 9.106 a València, als quals hi ha sumar un alta a desplaçats.

A més, els hospitals valencians compten a dia de hui amb 62 persones ingressades, set més que divendres: 15 en la província de Castelló, una d'ells en UCI; 20 en la província d'Alacant, d'ells quatre en la UCI; i 27 en la província de València, dos d'aquestes en UCI. Cal destacar que ni Castelló ni València tenien pacients en UCI el divendres passat.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 496.778 de les quals 368.654 han sigut PCR i 127.124 test ràpid.

ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

D'altra banda, no s'han registrat positius ni decessos entre residents ni treballadors de les residències de la Comunitat Valenciana. En aquests moments hi ha algun cas positiu en sis centres, un a Castelló i cinc a València.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari dos residències a la Comunitat Valenciana, les dos en la província de València.