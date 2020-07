Ontinyent estrena el seu primer autocine amb 'Grease' i 'Indiana Jones'

El nou autocine, en l'aparcament adjacent al col·legi Martínez Valls, està impulsat per l'Ajuntament d'Ontinyent, l'associació veïnal de sant Josep i el cinema club Utiye.

Compta amb una pantalla de deu metres d'alt per sis d'ample i una altura de tres metres. El so arriba per mitjà dels receptors de ràdio dels vehicles o dispositius de l'interior. L'accés i eixida al recinte es realitza per llocs diferenciats, sota la supervisió de la Policia Local.

El regidor de Cultura, Alex Borrell, ha destacat el bon acolliment d'una iniciativa que permet continuar gaudint del cinema en condicions de seguretat, de manera adaptada al coronavirus. La pandèmia va obligar a suspendre el 'Cinema a la fresca' que es venia oferint a l'estiu en la pista coberta del CEIP Vicent Gironés.

Les entrades es venen en l'accés de l'autocine per part de l'associació veïnal del barri, amb les corresponents mesures de seguretat. Costen cinc euros per vehicle, independentment de la xifra d'ocupants.