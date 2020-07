Marea Galeguista abre un debate ante su resultado y el Consello abordará su futuro el 25 de julio

En una rueda de prensa celebrada este lunes en Santiago, Francisco Manrique ha explicado que Marea Galeguista abrirá un debate y que el próximo 25 de julio el Consello das Mareas abordará su futuro, así como que, próximamente, se celebrará un plenario con todas las agrupaciones locales que la integran. Así, Francisco Manrique ha avanzado que se llamará a "construir desde las mareas locales todo lo que haya que construir".

En este sentido, ha indicado que se realizará una reflexión sobre el "mínimo resultado" de este domingo, sobre el que ha subrayado que también ha afectado a ciudades y villas en las que se ha pasado de contar con hasta un 30% de votos a "no llegar al 5%".

Del mismo modo, Manrique ha remarcado que el PPdeG fue la fuerza más votada en las ciudades gallegas pese a que no ostenta ninguna de sus alcaldías. A su juicio, esta situación muestra que "la política gallega tiene unadinámica interna diferente de las demás" y ha destacado que "por eso el galleguismo era tan importante" para Marea Galeguista.

También ha apuntado la "caída de votos del PSdeG respecto a (los comicios generales de) noviembre", por lo que ha recalcado la necesidad de que se realice una "reflexión común".

PANCHO CASAL, "DISPONIBLE"

Preguntado por los medios, Pancho Casal ha asegurado que "siempre" está "disponible" para Marea Galeguista, pero ha insistido en que no se integró en la misma para ser un líder, sino "uno más". Así, ha señalado que asumió la candidatura a la Presidencia de la Xunta "porque alguien lo tenía que hacer" y ha remarcado que su continuidad al frente de la confluencia es "lo menos importante" en este momento.

Asimismo, Pancho Casal ha apuntado que continuará el trabajo realizado para presentar "proyectos para ayudar a los que lo pasan mal" en la comunidad y ha advertido de que el PPdeG no cambiará sus políticas. Así, ha señalado que Marea Galeguista mantendrá su posición para que la Xunta "tenga una oposición social", ya que, según ha afirmado, "va a intentar otra vez cerrar el paritoio de Verín (Ourense) y abrir la mina de Touro (A Coruña)".

En esta línea, Casal ha incidido en que la comunidad precisa de "una fuerza galleguista, centrada, transversal y dialogante" y ha apuntado que si Marea Galeguista es "la que la saca adelante o no es lo menos importante".

Así, ha comprometido la colaboración de esta fuerza para permitir que Galicia cuente con una formación de estas características, ya que "intercambiando votos (entre los partidos de izquierdas) no se arregla nada". "En dos meses no lo conseguimos, pero no vamos a desesperar", ha subrayado.

RESULTADO ELECTORAL

Respecto al resultado electoral, Pancho Casal ha lamentado el "absoluto desastre", pero ha asegurado que los integrantes de la candidatura continuarán en la misma línea de trabajo ante la situación "tan grave" a la que se enfrentará la comunidad tras la pandemia.

De este modo, ha felicitado a Feijóo por la revalidación de su mayoría absoluta y ha reconocido la "confianza tan amplia" que le ha otorgado la ciudadanía gallega.

También ha valorado la "victoria moral" de la candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, aunque haya sido "insuficiente para articular una mayoría de progreso que debía ser coral para ser una alternativa creíble al PP". En concreto, el PPdeG obtuvo 41 escaños, los mismos que en 2016, mientras el BNG se ha colocado como segunda fuerza al pasar de seis a 19.

Precisamente, Casal ha achacado la pérdida de votos al hecho de que la ciudadanía haya optado "por un voto útil al BNG" al tratarse de "una fuerza de la que tenía más conocimiento" que de Marea Galeguista. Así, ha remarcado que "el desconocimiento de la coalición por su reciente estreno político influyó muy negativamente a la hora de recabar la confianza de la gente en estos comicios".

Por su parte, la que ha sido la cabeza de lista de Marea Galeguista por Pontevedra, Peque González, ha relacionado la pérdida de sufragios con la "disputa interna" que tuvo lugar dado el "intento" de Esquerda Unida (EU), Podemos y Anova de "controlar un movimiento que tenía que ser ciudadanista y no partidario", en alusión a la fractura de En Marea.

De hecho, ha reprobado el "bochornoso espectáculo público de cainismo político" por parte de los integrantes de esas formaciones hacia sus "compañeros" en el Pazo do Hórreo, lo que, en su opinión, "la ciudadanía no pasó por alto". Peque González también ha criticado la "incoherencia" y la "falta de compromiso" de esas tres fuerzas tras la moción de censura a Mariano Rajoy y en el Gobierno central, al tiempo que ha lamentado la posición "subordinada y residual de Galicia" mostrada en el Congreso.