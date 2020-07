Cs solicita "más diligencia" en la limpieza de las playas

En una nota, Fidalgo ha señalado que "el sistema de recogida de residuos no es el más adecuado debido a que los contenedores no pueden permanecer abiertos y sin ser de selección", por lo que ha remarcado que "en las playas no se está fomentando el reciclaje cuando un alto porcentaje de los residuos que se generan son envases de plástico, que en la gran mayoría de las ocasiones acaban en el contenedor de los residuos orgánicos".

La edil ha indicado que "hay problemas como que la basura en muchas ocasiones se encuentra fuera de los contenedores, por lo que puede acabar en el mar con una marea alta, o que las gaviotas aprovechan que los contenedores están abiertos para arrastrar las bolsas de basura con el objetivo de sacar los restos de comida que hay en su interior, por lo que estos acaban esparcidos por la arena".

Así, Fidalgo ha reclamado al equipo de gobierno que se instalen "contenedores con una tapa fija que esté realizada con materiales no contaminantes y que se encuentren instalados dentro de una armazón de madera, lo que mejoraría su estética y evitaría que las aves pudieran sacar las bolsas de residuos que se encuentran en su interior". Asimismo, también ha apuntado que "los contenedores para depositar los residuos deben estar lo más cerca posible de la entrada y la salida de la playa".

Otro aspecto que Fidalgo ha considerado "vital" para mejorar el sistema de recogida de residuos es "aumentar los turnos de este servicio durante los fines de semana, ya que es cuando más bañistas acuden a las playas, por lo que es necesario reforzar la limpieza para que estas se encuentren en el estado más óptimo".

Además, también ha propuesto que la recogida "se active una vez que se cierren los servicios de playa con el objetivo de que todos los residuos estén retirados lo antes posible", además de poner especial hincapié "en la desinfección de los contenedores para que no se conviertan en un foco de contagios en plena crisis sanitaria por el Covid-19".

Carmen Fidalgo ha incidido en la necesidad de fomentar el reciclaje en las playas gaditanas. Para ello, ha solicitado al equipo de gobierno que se instalen más contenedores para el plástico, el cartón y el vidrio, que también deberían ir dentro de armazones de madera y contar con señalización clara sobre los elementos que se pueden depositar en ellos.