Compromís perd l'alcaldia de Massalfassar després de tirar endavant la moció de censura de PP, Cs i Demòcrates

D'aquesta forma, es confirma l'eixida de l'equip de govern de la coalició i suposa que l'Alcaldia passa a les mans d'Álvaro Montañés (PP) des de juliol d'enguany fins a l'agost del 2021 i, a partir de setembre d'eixe any i fins a les eleccions municipals de maig del 2023, serà Higinio Yuste (Cs), qui ostentarà la vara de comandament.

El fins ara alcalde de Massalfassar, Joan Morant, en declaracions a Europa Press, ha valorat "negativament" la moció presentada per PP, Cs i Demòcrates Valencians i ha defès la gestió del seu equip de govern al capdavant del consistori, la qual ha qualificat d'"impecable".

Morant ha assenyalat que malgrat els "inconvenients", com el fet de no comptar amb un secretari-interventor fins fa un parell de mesos, l'equip de govern "ha materialitzat molts projectes" com el nou consultori, la peatonalització de la plaça de l'Església, l'adjudicació de l'escola infantil o la reposició d'arena en la platja "després d'anys sense arena". "A cap govern se li pot exigir el que ha fet aquest equip", ha defès.

Morant ha criticat que "s'han ajuntat tots" per a desallotjar Compromís de l'alcaldia i s'ha mostrat especialment "sorprès" pel vot a favor de la moció del regidor del PSPV, encara que ha assegurat que no va a valorar aquesta postura. No obstant açò, ha assenyalat que "la gent del PSPV estava molt enfadada amb el vot del regidor, que "no representa" la formació i que "ha anat per lliure durant tota la legislatura".

Fins ara Compromís governava en el municipi en minoria amb 4 regidors, mentre que Ciutadans té 3 representants, el PP dos i un el PSPV i Demòcrates Valencians, respectivament.