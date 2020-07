Les denúncies per violència de gènere baixen un 6,9% a la Comunitat Valenciana en un trimestre marcat per la Covid-19

Entre els mesos de gener i març del 2020 es van produir descensos en pràcticament tots els paràmetres analitzats en l'àmbit de la violència contra les dones, tal com reflecteixen les estadístiques fetes públiques hui per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), organisme que adverteix que el confinament a causa de la pandèmia "ha pogut ser la causa que ha fet encara més difícil per a les víctimes posar els fets en coneixement de les autoritats".

La declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març passat, ha repercutit en l'activitat d'aquests òrgans judicials, malgrat que eixa activitat va ser declarada com un servici essencial i no es va veure afectada per la suspensió dels terminis processals ni va estar per tant paralitzada en cap moment, explica el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En el període analitzat, el nombre total de víctimes a Espanya va ser de 34.837, un 9,8 per cent menys que en el mateix trimestre de l'any passat. Eixe descens va ser del 5,7 per cent a la Comunitat Valenciana, en passar de 5.376 el 2019 a les 5.069 un any més tard.

Eixa xifra representa una taxa de 19,9 víctimes per cada 10.000 habitants, la segona més alta del país després de Balears (20,3) i molt per sobre de la mitjana nacional (14,4). No obstant açò, és sensiblement inferior a la qual es va donar en el primer trimestre del 2019, quan se situava en el 21,1 per cent.

De les 5.069 perjudicades registrades entre el gener i el març del 2020 a la Comunitat Valenciana, 3.279, el 64,7 per cent, eren espanyoles i 1.790, el 35,3 per cent, estrangeres.

En aquests tres primers mesos de l'any va augmentar un 4,2 per cent el nombre de renúncies, con es denomina a aquells casos en els quals les víctimes s'acullen a la dispensa de declarar com a testimonis contra els seus presumptes maltractadors. Per origen de les víctimes, eixe percentatge es va incrementar en un 16,3 per cent en les espanyoles, però va descendir un 17,1 entre les estrangeres.