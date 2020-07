Saray cuenta cómo es su relación actual con 'MasterChef': "Dijeron que iba a tener que trabajar toda la vida para pagarles"

Tras el final de MasterChef 8 hace ya una semana, Saray, a pesar de llevar semanas expulsada, sigue con sus rondas de entrevistas y haciendo polémicas declaraciones. Recientemente contó por qué apenas apareció en el programa final, y ahora ha asegurado que la productora del talent le había dado ciertas advertencias.

La cordobesa acudió el pasado viernes al programa de radio Va de tele para ser hablar de su paso por el concurso culinario y, tras comenzar discutiendo con uno de los locutores, terminó contando cuál era su relación con Shine Iberia.

"Ha habido marcas que se han puesto en contacto con ellos para que yo anuncie sus productos y no han hecho caso, porque luego se han puesto en contacto conmigo directamente", contó. "A mí me han vetado directamente. Se suponía que querían seguir siendo mis representantes pero actúan contra mis intereses".

"Tampoco quiero liarla parda, pero he tenido advertencias de la productora", confesó moderando sus palabras y después bromeó entre risas: "Tampoco creo que MasterChef me vaya a mandar un matón para contarme el pescuezo".

Ante la insistencia de los locutores, Saray aseguró que le habían dicho cosas como "Tú eres una muerta de hambre, nosotros tenemos mucho dinero y te vamos a arruinar la vida. Vas a tener que trabajar toda la vida para pagarnos".

"Entré en 'MasterChef' por ser gitana, trans y por ser fuego"

"Mis compañeros eran todos sumisos, como borreguitos, y yo no. Era distinta sin chupar el culo a nadie para estar en MasterChef", explicó la exaspirante justificando la forma en la que la trataron. Aun así, ella no piensa "que sean homófobos".

"Yo no me he querido dedicar a ser chef nunca. A mí me metieron en MasterChef por ser gitana, por ser transexual y por mi personalidad, porque saben que soy fuego", confesó.