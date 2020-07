Saray cuenta por qué no apareció casi en la final de 'MasterChef 8': "Me fui porque me dieron caña y eso no lo emitieron"

Saray es, sin duda, uno de los rostros más identificativos de MasterChef 8, una edición que finalizó el pasado lunes con la victoria de Ana Iglesias. Sin embargo, en este programa final muchos espectadores se percataron de los escasos minutos que tuvo la exaspirante más polémica en pantalla.

Antes la última prueba a tres entre Ana, Andy e Iván, entraron todos sus compañeros uno a uno mientras eran anunciados por el jurado. Después, hablaron un poco con ellos delante de cocinas y subieron a la galería para ver el duelo final desde sus butacas. Tras eso, Saray no volvió a aparecer, aunque sí estuvo presente durante todo el cocinado, hasta una de las valoraciones a Ana.

La joven confesó este viernes en el programa de radio Xtra Morning qué fue lo que pasó, y es que abandonó el plató, motivo por el que Saray ya no aparecía en los planos generales del final donde se veía a todos los concursantes menos a ella.

La cordobesa contó que habló con Shine Iberia porque consideraba que habían manchado su imagen, tanto "a nivel laboral como educadora social", como a nivel personal, por lo que la productora les dijo que iba a hacer las paces con los jueces.

"Hicimos supuestamente las paces, cosa que no se ha emitido en televisión", explicó. "Pero es que luego, cuando estaban valorando a Ana, la ganadora, comienza Jordi [Cruz] a alabar a Ana y a tirarme a mí por tierra", ha apuntado. Este momento, que tampoco se vio, podría ser durante los comentarios al segundo plato de la vencedora, pues se trataba de un pichón y quizá el juez hizo referencia a la perdiz muerta que presentó Saray en su eliminación.

Os habeis fijado que aquí ya no estaba Saray? #MasterChefpic.twitter.com/5ZdKsN7f2x — Laikena (@hara_laikena) July 7, 2020

"Yo estoy en la galería y a mí me entra lo malo y le digo: '¿qué quieres conmigo?' Y ya se me fue la pinza y empecé desde la grada a decirle cosas a Jordi, así que abandoné, me piré", contó.

"Yo no iba a consentirlo. Digo 'coño, ¿en el último programa también se va a dar caña a Saray?'. ¿No puede valorar a Ana alabándola a ella sin tener que otra vez desprestigiándome a mí?", añadió. Y es que, según ella, el programa le buscaba las cosquillas continuamente para que saltara y conseguir audiencia.

También opinó sobre el tema de una supuesta filtración de los ganadores que hizo y la multa de 100.000 que tendría que pagar, pero señaló que ella no había sido.

"Yo eso no lo he filtrado ni de coña. Sí que es verdad que se han portado como perros conmigo, que nos los quiero ni en pintura, pero no soy tan tonta de decir quiénes son los ganadores para que me pongan una multa", explicó. "No sé cómo coño ni quién ha hecho esa putada, pero yo no he sido".

Su opinión sobre otros concursantes

Además, habló de algunos de sus compañeros, y consideró que Adrienne era la que mejor le caía. Y la que peor era Sonsoles porque reveló que "en plató parecía dulce, que no había roto un plato", y cuando salían "parecía el exorcista".

Sobre la relación sentimental que surgió de MasterChef 8, también tiene su particular opinión: "Lo de Alberto y Luna es lo más falso y lo más impuesto que yo he visto. Pobrecito Alberto, qué lástima de niño. Que no la quería, que no le gustaba, que me lo ha dicho a mí con su boca: 'Qué pesada es'". Ella considera que este ligoteo fue para llegar más lejos en el concurso: "Pero no por él, sino por ella".