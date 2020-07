El PSOE pide vigilancia policial en El Romeral de Málaga capital para acabar con las carreras ilegales de motos

Durante una visita a esta barriada en compañía del secretario general de la agrupación socialista de Teatinos, Francisco Quintero, y varios vecinos, el edil ha recordado que "la batalla contra el ruido no es nueva, comenzó en 2013 con la apertura de negocios de hostelería que cerraban tarde y tenían a tope sus terrazas".

Precisamente, en el año 2015 el Defensor del Pueblo Andaluz reconoció, tras evaluar informes médicos, el daño que el ruido provocaba a un centenar de familias por la aglomeración de negocios hosteleros.

"Estas familias han podido descansar durante el confinamiento por el estado de alarma", afirma Quero, "pero con la nueva normalidad ha surgido otro problema con el ruido: las carreras de motos con escape libre", ha indicado.

Según el edil del PSOE, "esto se zanjaba con medidas de calmado de tráfico como pasos elevados, radares, semáforos y aumento de la vigilancia policial". De hecho, los socialistas han advertido al equipo de gobierno del déficit de más de 300 policías locales en la ciudad. "Hay que devolver a la actividad a la policía de barrio que Paco de la Torre eliminó y el Ayuntamiento debe cumplir con lo aprobado sobre las zonas ZAS, con el aumento de la vigilancia policial", ha exigido Jorge Quero.

El concejal socialista interpreta que "gran parte de las conductas incívicas están motivadas por la ingesta de alcohol. Así que vamos a pedir al Ayuntamiento de Málaga que se hagan controles, no sólo los fines de semana, porque durante el verano y las vacaciones la actividad lúdica en avenida de Plutarco es continua de lunes a domingo".

Desde el Grupo Municipal Socialista "no es la primera vez que se piden soluciones para los vecinos de El Romeral". Se han presentado iniciativas y mociones que han sido aprobadas durante esta legislatura y la anterior.

Pero, "el papel lo aguanta todo y tanto PP, como parte del equipo de gobierno local, como Ciudadanos (su concejala Noelia Losada es responsable del distrito de Teatinos), no han movido todavía ni un dedo por los centenares de familias que luchan de manera incansable contra el ruido que acaba con su sueño de dormir tranquilos por las noches", ha agregado Jorge Quero.

Por su parte, la presidenta de la Asociación El Romeral contra el Ruido, Virginia Martín, ha lamentado que el ruido generado desde hace años por las terrazas de los bares ha derivado ahora "en el que sale de los tubos de escape".

Según Martín, a partir de las 23.00 horas la avenida Plutarco "se convierte en una pista de competición para jóvenes y no tan jóvenes", porque ella misma ha visto a "personas con más de 40 y 50 años haciendo el burro con la moto". Además, Martín advierte de que a las motocicletas se les unen los coches discotecas, "que abren las puertas y el maletero con la música a todo volumen" mientras están aparcados.

Martín, que lucha contra el ruido desde el año 2012, ha reclamado "que se cumplan las medidas aprobadas por el ZAS, que haya una dotación policial que vele por el cumplimiento de las normativas en los bares", relativas al cierre de terrazas a su debida hora y que el ruido en ellas permita descansar a los vecinos.

"No vemos agentes que disuelven a la gente que se acumula en la salida de los establecimientos". Este problema ya llegó a los tribunales de manos de la asociación que preside Martín, El Romeral contra el ruido, porque en apenas 400 metros de vía se concentran casi una veintena de locales de copas.

A esta versión se suma Miguel Caro, representante de la Asociación de Vecinos de el Romeral. "Yo no dormía antes de la cuarentena. Y ahora que hemos salido del estado de alarma, otra vez ha comenzado el calvario".

Caro, que tiene contacto diario con muchos vecinos de avenida Plutarco, afirma que "más de medio centenar de conocidos tienen que tomar una pastillita para poder conciliar el sueño. No es de justicia que llegues al trabajo cansado, que no puedas dormir ni entre semana, que no puedas tener en tu casa las ventanas abiertas por el ruido de las motos, por la música de los coches y de la gente dando gritos y palmas en las terrazas".

El secretario general del PSOE de Teatinos, Francisco Quintero, ha manifestado por su parte que el problema del ruido "se ha convertido en algo crónico, porque el equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos no hacen caso desde hace años. No quieren solucionar el problema de ruido ni el de la falta de seguridad en El Romeral. Necesitamos una solución urgente y rápida para acabar con este problema en el distrito de Teatinos".