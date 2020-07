El restaurant Aragón 58 de València reobri "amb tota la seguretat" després d'un cas aïllat de Covid-19

Durant aquests dies en els quals el restaurant ha romàs tancat s'han realitzat dos proves PCR, la més fiable, que detecta i quantifica el virus, a cadascun dels treballadors del restaurant. Una es va fer als dos dies de descobrir-se que hi havia un treballador amb Covid-19 i l'altra es va dur a terme la setmana passada.

Tots els treballadors han donat negatiu en aquestes proves diagnòstiques, inclòs el primer cas, el que va obligar a tancar el restaurant, detalla l'establiment en un comunicat.

Així mateix, aquesta setmana passada s'ha realitzat una neteja i desinfecció de totes les dependències del restaurant, com a mesura de prevenció i responsabilitat.

La persona que va contraure la Covid-19 està "en perfecte estat, era un cas asimptomàtic i es va descobrir en una revisió mèdica rutinària", expliquen.

En el moment de realitzar-se el test PCR la seua càrrega vírica era xicoteta i també el seu poder de contagi pel que "el risc per a treballadors i clients ha sigut ínfim en tot moment".

Quan Aragón 58 va decidir obrir, després del confinament, ho va fer "amb totes les mesures d'higiene requerides per l'Administració i amb un estricte protocol d'actuació que ha permès atendre durant aquests dies amb total seguretat, així com actuar a temps perquè aquest cas aïllat no haja tingut cap implicació", subratllen.

Finalment, la direcció d'Aragón 58 agraeix "la compressió i les mostres d'afecte de clients, proveïdors i de tot el sector de la restauració".