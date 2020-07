Coronavirus.- L'Ajuntament de València celebrarà el 23 de juliol l'homenatge a les víctimes de la pandèmia

20M EP

L'Ajuntament de València celebrarà el pròxim 23 de juliol l'acte de "reconeixement i homenatge" a les víctimes de la Covid-19 en la ciutat i a les seues famílies, com ha anunciat aquest divendres el seu alcalde, Joan Ribó. El primer edil ha indicat que aquest acte servirà també per a reconéixer la tasca de "tots els servicis" municipals i bàsics que han estat treballat per a pal·liar els efectes de la pandèmia i durant l'estat d'alarma.