Calviño asegura que contaba con los votos suficientes para ganar: "Alguien no ha hecho lo que tenía que hacer"

La vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño ha explicado, horas después de conocerse su derrota para presidir el Eurogrupo, que su candidatura contaba con los votos de 10 países que se habían comprometido a apoyarla. Sin embargo, finalmente obtuvo 9, lo que dio la victoria al irlandés Donohoe. "Alguien no ha hecho lo que tenía que hacer", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

Calviño no ha querido señalar al país responsable y se ha limitado a decir que "estas cosas pasan", a la vez que ha recalcado que el voto es anónimo y que en esta ocasión, además, era telemático y "no sirve de nada especular".

La ministra económica ha lamentado no haber conseguido la presidencia del Eurogrupo porque "la visión de Europa que representa Irlanda no se corresponde con la nuestra en algunos ámbitos". Ha reconocido que era un reto importante, y ha destacado el papel que su presidencia quería dar al euro y el cambio significativo que su elección habría supuesto en la institución europea. "Di un paso adelante porque veía positivo que hubiera un liderazgo de un país grande", ha señalado, y ha recordado que "iba a ser la primera mujer en presidirla".

Si bien ha reconocido que había mucho esfuerzo detrás de su candidatura, tanto por su parte como por parte del presidente del Gobierno, ha rechazado la idea de que su derrota suponga una victoria para Podemos, cuyas discrepancias con la figura de Calviño son conocidas. "Yo no hago esa lectura, me siento muy apoyada por el Gobierno", ha incidido. "He tenido varias muestras de afecto por parte de miembros del Gobierno de Podemos".