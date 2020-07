Toni Cantó señala a Cs como el "elemento modernizador que Galicia necesita" en materia de infraestructuras

"Llevo muchos años viniendo a Galicia y siempre me he encontrado con infraestructuras prometidas que no acaban de llegar", así ha comenzado su intervención en el aparcamiento provisional de la estación intermodal de Ourense.

Precisamente en este mismo emplazamiento la candidata de Ciudadanos a la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, ha firmado unos minutos antes el manifiesto de la plataforma 'Tren Digno' y ha adquirido un "compromiso" en favor de "una estación intermodal real que no divida a la ciudad y se acerque a los intereses de Ourense".

En este contexto, Toni Cantó ha subrayado la "importancia" de las infraestructuras a la hora de "crear riqueza y empleo en un lugar que lo necesita tanto como Galicia". Por este motivo, se ha mostrado "convencido" de que "un gobierno de la Xunta con Beatriz Pino puede darle muchísimas alegrías a los gallegos".

AVE

Por su parte, Beatriz Pino ha insistido en la necesidad de que "el AVE llegue a Galicia" y ha recordado que "hace 30 años, nada menos, que Abel Caballero, siendo Ministro de Transportes, ya prometía su llegada".

Además, también se ha detenido en que "luego vinieron otros nombres", no sólo en el ámbito del PSOE, sino también del PP, como "Ana Pastor o Íñigo de la Serna" para explicar que "todos los partidos de la vieja política fueron haciendo siempre promesas incumplidas".

Así, Ciudadanos ha pedido "un tren en condiciones para Ourense y Galicia" y, además se ha comprometido a "solucionar el problema sentando en la misma mesa de consenso y diálogo al Gobierno central y al gobierno de la Xunta". Un compromiso que "abordarán con sensatez y capacidad de diálogo una vez que estén en el gobierno de la Xunta de Galicia".

DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO

Aprovechando su visita a Ourense, Beatriz Pino también ha querido abordar los "problemas endémicos" de despoblación y envejecimiento que afectan a Galicia y, en especial, a Ourense.

En este sentido, desde su formación plantean la "puesta en marcha de un plan de apoyo a las familias" con el objetivo de fomentar la natalidad y también "un plan de lucha contra la despoblación".

Entre las medidas que plantean para que "la gente que quiera se pueda quedar a vivir en las zonas rurales" se encuentran "el descuento de hasta un 60% en el impuesto de IRPF en la renta de cómputo global" y "una tarifa plana de 30 euros para los autónomos en zonas más despobladas".