Detingut un home a València per intentar atracar una dona amb un arma blanca en el carrer

Els fets van ocórrer sobre les 02.45 hores, mentre els agents es trobaven realitzant tasques de patrulla i vigilància per la zona de l'avinguda Giorgeta quan van observar com, en un jardí pròxim, s'estava produint l'agressió d'un home contra una dona, pel que sembla, amb un arma blanca. Per la seua banda, la dona portava un pal llarg amb el qual pareixia tractar de defendre's.

Els agents es van aproximar al lloc i els van requerir a tots dos que cessaren la seua actitud. La dona ho va fer "immediatament", però no l'home, que va tractar d'oposar-se als agents.

Quan els policies van entrevistar a la dona, va manifestar que l'home havia intentat robar-li. Així mateix, un treballador del servici de neteja, que havia sigut testimoni presencial del succeït, va confirmar la versió de la implicada. Per tals motius, els agents van detindre l'home que, posteriorment, va ser traslladat a dependències policials.