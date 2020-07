Podemos-Equo defenderá en el Pleno que se cuelgue del Balcón Municipal la bandera LGTBi u otras conmemorativas

Para la edil de la coalición morada y verde Laura Tuero, el Gobierno local no puede escudarse para no hacerlo en una sentencia del Tribunal Supremo, que, según ella, ya ha sido explicada por el Defensor del Pueblo en cuanto que señala que el fallo "no afecta a este tipo de simbología", ha recalcado, en nota de prensa.

En línea con ello, ha mostrado su temor a que la decisión del Equipo de Gobierno de no colocar la bandera arcoíris en la fachada se extrapole a todos los actos conmemorativos.

"Ha sido un error no colocar la bandera LGTBi y lo será si esta situación continúa", ha advertido la edil. "Tenemos el deber como Administración Pública de defender los valores democráticos y laigualdad y diversidad lo son", ha reivindicado. Cabe recordar que el Gobierno local, en su lugar, proyectó la bandera en la fachada consistorial.

Pese a ello, Tuero ha llamado la atención sobre que, pese a la sentencia del Supremo, otros ayuntamientos en Asturias, como Avilés, Mieres, Siero o Parres, y otros a nivel estatal, sí hayan mostrado su apoyo a la igualdad y los derechos de toda la ciudadanía colgando la bandera arcoíris.

"Simplemente creemos que se han tomado la molestia de informarse sobre la sentencia que habla concretamente de la bandera independentista de Canarias", ha sostenido Tuero.

Esta ha remarcado que el Defensor del Pueblo señaló que la sentencia resuelve el problema de la concurrencia de banderas oficiales con otras de tipo independentista, pero la sentencia no se pronuncia, ni a favor ni en contra, sobre el uso de banderas, emblemas o símbolos de movimientos sociales o de colectivos.

Incluso, el pasado 27 de junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid desestimó la petición de laasociación de Abogados Cristianos de retirar la pancarta con los colores del colectivo LGTBi de la fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.