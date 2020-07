Dalmau defèn que el decret de tempteig de vivenda està "àmpliament legitimat" pel Botànic

A més, Dalmau ha replicat al PPCV -després que la seua líder Isabel Bonig, anunciara el vot en contra a la norma per considerar-la "clarament anticonstitucional"- que qui diu que una norma com aquesta és inconstitucional "no coneix la constitució" i li ha instat a llegir-la.

"Que lligen l'article 47 quan diu que els espanyols tenen dret a una vivenda digna, que lligen l'article 33 quan parla de la funció social de la propietat privada, que lligen l'article 10 quan diu que la dignitat de les persones és el fonament de les polítiques de l'estat", ha respost el vicepresident segon, que ha afegit que no té "cap problema en què hi haja 50 diputats o 50 senadors que pretenguen recórrer al Tribunal Constitucional" perquè creu que allò que els van a dir és que "es lligen la constitució".

Pel que fa a la postura del PSPV-PSOE sobre el decret, Dalmau ha assegurat que el president de la Generalitat, Ximo Puig "va donar un suport molt important a les polítiques de vivenda" i ha recalcat que tot es dialoga dins del "marc de les tres potes del Botànic" en referència als socialistes, Compromís i Unides Podem. "Tots estem d'acord amb eixes polítiques i el decret llei va ser negociat, participat i àmpliament legitimat pel Botànic".

D'altra banda, ha explicat que "quan hi ha un canvi legislatiu és normal que hi haja dubtes en la interpretació" i que les resoldran "una a una". "Jo mateix m'he reunit amb notaris i registradors, hem vist els dubtes que hi ha i les hem anat solucionant per tant no hi ha cap problema en eixe sentit", ha assenyalat Dalmau.

A més, el vicepresident segon ha remarcat que "es tracta d'un primer pas i és cert que aquest tipus de decisions poden variar en un futur". "Açò és l'inici del camí, no el final, i a partir d'ací és quan tindrem capacitat per a anar ampliant les previsions normatives i anar obtenint més vivendes per als parcs públics", ha afegit.

DISMINUEIXEN LES "PRESSIONS"

Respecte a les pressions i amenaces que el vicepresident va denunciar recentment en les seues xarxes socials per la futura norma, ha indicat que quan ha fet pública la denúncia han "disminuït les pressions". "Crec que això implica que hi ha una gran part de la societat que està recolzant les polítiques de vivenda del Consell", ha destacat i ha afegit que "llevat que passe a majors" no pensa prendre accions legals.

"Està clar que aquest tipus de mesures que es fan des d'un govern progressista no agrada a molta gent i hi ha molts grups econòmics que es posen nerviosos davant aquests canvis", ha argumentat Dalmau.

El vicepresident també ha remarcat que "venen moments difícils i caldrà fer grans esforços" i ha afegit que, després de la crisi de la Covid-19, "les vivendes en condicions han de ser una prioritat" per al Consell ja que davant la possibilitat d'una nova pandèmia "una vivenda és un refugi i ningú pot quedar-se sense ella".

"Cal recordar que aquestes vivendes es venen per sota del preu de mercat i fins i tot per sota de les taxacions que fem des de la Generalitat", ha indicat i ha destacat que per tant, "els ajuntaments i la Generalitat han de posar part dels seus pressupostos per a "mantindre eixes vivendes i solucionar les necessitats de vivenda pública de la Comunitat Valenciana".