Salud contrata a 6.500 profesionales sanitarios para el verano y mantendrá abiertos 106 de los 178 consultorios

"Estas cifras podrían variar en función de la evolución de la pandemia, pero quiero recalcar que todos los pacientes serán atendidos y que la asistencia está garantizada en todos los puntos de la Región", tal y como ha afirmado el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ha hecho un llamamiento a la comprensión de la población porque "tenemos que priorizar la seguridad de todos frente al COVID-19".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Villegas ha detallado el Plan de asistencia sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS) para los meses de verano. "Como saben, todos los años se reorganiza la asistencia sanitaria para, por un lado, adaptarnos a la mayor demanda en las zonas en las que se concentra más población y, por otra parte, para garantizar el descanso de los profesionales, este año probablemente más necesario", ha indicado.

El consejero ha reconocido que la situación no es la misma que en años anteriores y el cierre de consultorios no se debe solo a que, en ocasiones, en periodo estival hay dificultad de tener profesionales, sino que este año se une la "necesidad de garantizar la seguridad de los profesionales y de los pacientes".

"Todos los centros de salud están operativos y hay consultorios que no reúnen las condiciones desde el punto de vista de seguridad", según Villegas, quien ha pedido "corresponsabilidad" por parte de todos, porque "si no podemos garantizar la seguridad de quien acude a un consultorio, hay que recomendarle que vaya a su centro de cabecera o a otro consultorio que no está lejano para ser atendido con garantías".

El consejero ha manifestado que todas las decisiones, como cada año, son tomadas por los profesionales, estableciendo los turnos "más indicados" en cada caso para que la asistencia se altere "lo menos posible". Ha señalado, además, que este verano tiene unas características especiales porque la actividad se ha planificado "en base a las medidas que se han de adoptar obligatoriamente por la pandemia para garantizar la seguridad de los pacientes y de los trabajadores de todos los centros sanitarios".

PLAN DE DESPLAZADOS

Ha manifestado que la prestación sanitaria que se organiza mediante el plan de desplazados para dar atención, fundamentalmente, en las zonas de costa, se ofrece en 13 puntos asistenciales y 73 consultas en las áreas de Cartagena, Lorca y Mar Menor, que es donde más crece la población en esta época.

Asimismo, el plan prevé un refuerzo con más de un centenar de nuevas contrataciones de profesionales sanitarios en zonas con más demanda. Concretamente, la zona de Cartagena cuenta con ocho puntos asistenciales y se refuerza con 17 consultas médicas y 34 de enfermería; mientras que el área de Lorca cuenta con dos puntos asistenciales (los consultorios de Águilas norte y Calabardina) que dispondrán de tres consultas médicas y tres de enfermería); y en el Mar Menor se establecen tres puntos aisstenciales en Lo Pagán, Santiago de la Ribera y Los Alcázares con ocho consultas médicas y ocho de enfermería.

El refuerzo del en Urgencias y Emergencias sanitarias del 061 está formado por 32 vehículos asistenciales, concretamente ocho vehículos de los servicios de urgencia y Atención Primaria, ocho Unidades Móviles de Emergencias (UME); un vehículo de intervención rápida; tres vehículos de soporte vital básico; y dos ambulancias no asistenciales.

En cuanto a los recursos de personal, este servicio se refuerza con 38 profesionales más, según Villegas, quien ha anunciado que durante los meses de verano se reorganizan las especialidades en los distintos hospitales de la Región atendiendo al índice de ocupación y este año, además, ateniendo a las nuevas medidas que se han de adoptar para garantizar la seguridad frente al COVID-19.

CONTRATACIÓN DE REFUERZOS

Así, ha afirmado que se mantendrán los dobles circuitos y las restricciones de visitas a pacientes, así como a las unidades de hospitalización específicas para pacientes de COVID-19. En cuanto a las consultas, se seguirán estableciendo las citas de pacientes de forma espaciada y se mantendrá la consulta telefónica y telemática".

Ha reconocido que "lleva sus trámites" la incorporación de refuerzos y, además, hay dificultades para conseguir profesionales. De hecho, advierte que las bolsas de enfermería ya se han agotado y el SMS está agilizando todos los trámites para contratar a enfermeros que acaban de terminar su formación.

En cuanto al personal médico, reconoce las dificultades para contratar, "sobre todo, en Atención Primaria". Ha señalado que la Consejería, 2desgraciadamente", ha ido al mercado nacional para contratar a los profesionales que faltan para seguir impulsando la Atención Primaria.

"Se junta el COVID con el periodo estival y espero que, cuando llegue el otoño, estos refuerzos que se han contratado ahora para un años se puedan consolidar en plantilla y convertirse en contratos estables, que es lo que vamos a intentar", señala Villegas.

La Consejería de Salud mantiene, de momento, 106 consultorios abiertos de los 178 existentes. "Esto va a estar sujeto también a la evolución de la pandemia y es verdad que algunos ayuntamientos están haciendo también pequeñas obras que les ha exigido Salud Pública para abrir los consultorios en condiciones de seguridad, por lo que no está cerrado por completo", ha indicado.

RESPETO A LAS MEDIDAS DE HIGIENE

La Consejería de Salud ha pedido de nuevo "responsabilidad" a los ciudadanos, así como "respeto a las medidas de higiene, autoprotección, distanciamiento social y uso correcto de mascarillas para evitar contagios".

Además, si se tienen síntomas de COVID-19 como fiebre, tos o cansancio, "hay que aislarse lo antes posible y contactar con el centro de salud o con el teléfono '900-121212'.