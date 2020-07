El pleno del Ayuntamiento dictamina la nulidad definitiva del servicio de autobuses urbanos con Castillo

El pleno ha facultado además al alcalde, Julio Millán (PSOE), para nombrar a los interventores técnicos que acometerán la liquidación con la empresa y a comenzar el procedimiento para la licitación del contrato.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha comparecido con la teniente de alcalde María Cantos, y el edil de Servicios Públicos y Contratación, Francisco Lechuga, para declarar que este jueves es "un día histórico para la ciudad por cuanto se lleva a término la nulidad definitiva de este acuerdo después de más de 60 años de vigencia de un contrato que nunca salió a licitación pública".

El primer edil ha subrayado que el gobierno local (PSOE-Cs) tenía dos caminos, "o seguir por la vía del conformismo y los intereses particulares y políticos o por la defensa del interés general de los vecinos y vecinas, de nuestros hijos o de las generaciones futuras", que es lo que se ha optado.

Por su parte, la teniente de alcalde María Cantos (Cs) ha destacado que este paso "demuestra el compromiso del equipo de gobierno con la ciudadanía, a la que políticamente se quería someter y condenar al conformismo desde su principal institución, el Ayuntamiento.

El concejal de Servicios Públicos y Contratación, Francisco Lechuga, ha explicado en pleno que ya se han determinados los funcionarios con nivel correspondiente que procederán a la liquidación con la empresa y que el Ayuntamiento publicará en unos días en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el anuncio para la licitación por procedimiento abierto del futuro contrato que tendrá una duración de diez años.

Mientras se suceden los plazos de esta licitación el Ayuntamiento formalizará un contrato puente, fórmula que permite la UE, para prestar el servicio temporalmente durante no más de dos años. Lechuga ha explicado que en lugar de hacerlo por procedimiento menor se va a habilitar un procedimiento público a través del anuncio en el Boletín oficial de la Provincia (BOP) para que concurran quienes lo deseen.

Lechuga ha incidido en que la situación económica y financiera del Ayuntamiento impide la prestación directa del servicio y ha remarcado que lo importante es "acabar con una anomalía que además ha cosechado un rechazo general de la ciudadanía". Precisamente, el hecho de que no se opte por la municipalización del servicio es lo que ha llevado a Adelante Jaén a votar en contra de la nulidad definitiva.

El edil ha llamado a la tranquilidad a la población y a quienes realizan su trabajo en la empresa en estos momentos recordando que la empresa por Ley de Contratos no puede dejar de un día para otro el servicio hasta que no se asuma por la vía del contrato-puente.

Asimismo ha recordado que el contacto con la empresa Castillo y la información de los pasos que se acometían "ha sido constante". No obstante, ha enumerado una serie de requerimientos hechos a la empresa para tener acceso a datos sobre viajeros, control del servicio de canceladoras de billetes implantado hace no muchos años o inspección de las líneas y trayectos por parte de los funcionarios municipales a los que reiteradamente se ha negado la empresa o no ha colaborado lo suficiente.

De la misma manera, ha lamentado que Adelante Jaén se haya alineado con Vox para negarse a aprobar la nulidad. "No entendemos cómo pueden estar a favor de que este servicio pueda prestándose en estas condiciones más tiempo, tendrán que explicar a la gente de Jaén por qué han votado no, porque es un error histórico seguir siendo parte del problema en lugar de la solución que pide la gente".

En este sentido ha destacado el papel "ingrato e incómodo" en el que el PP se ha visto en el pleno celebrado este jueves "hasta el punto de que han negado los años que han gobernado en Jaén con tal de sacudirse su responsabilidad por haber mirado para otro lado y no servido a los intereses de la gente tanto tiempo".