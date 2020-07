Pantomima Full se burla de los festivaleros que se quedan sin eventos este verano 

El dúo cómico Pantomima Full, formado por Alberto Casado y Rober Bodegas, han vuelto a tirar de sarcasmo y buen humor para hacer frente a las dificultades que nos deja la situación actual, como es la de la ausencia de festivales de música este verano.

En su último vídeo el personaje principal es un festivalero derrumbado por no poder ir a ningún festival este verano, pues había "sacado entradas para seis festivales.

"No me he pillado ni ropa este verano, me molaba pillarme mi 'outfit' de festi", dice el deprimido usuario, que reniega de otras actividades como ir a la playa.

Además, tampoco le gusta la opción de los festivales online: "en una pestaña el BBK y en la otra el Tinder, igual que estar allí, lo mismo", se queja. El vídeo está patrocinado por Bilbao BBK Live, por lo que supone un ejercicio de humor y de hacer frente a la adversidad con buena cara.

"Este verano va a ser una mierda...", dice resignado el personaje, en lo que el vídeo resumen con un lema: Bajona Fest.