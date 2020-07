Lara Dibildos habla en 'Lazos de sangre' de su época más difícil: "Al saberlo, mi madre se desmayó"

Laura Valenzuela fue la protagonista de este miércoles de la entrega de Lazos de sangre, el programa de La 1 presentado por Boris Izaguirre, pero su hija, Lara Dibildos, la 'robó' bastantes minutos en el documental.

Y es que Valenzuela, como se contó en el programa, dejó su trabajo en televisión unos días antes de contraer matrimonio, y posteriormente se dedicó a la carrera de Lara, que sufrió una enfermedad a los 19 años y que, por primera vez, comentó en televisión.

"Tuve un cáncer papilar de tiroides con 19 años. Ya dejé de preguntarme por qué... Fueron momentos muy duros porque era muy jovencita, tuve que madurar como un rayo", recordó.

Lazos de sangre rescató unas imágenes en las que se podía ver a Valenzuela hablando de la enfermedad de Lara: "Los problemas de los hijos, aunque sean catarros, ya lo pasas fatal".

"Fue duro porque me hicieron muchas operaciones (la presentadora mostró a cámara las cicatrices que le había dejado la enfermedad), las primeras fueron en España y las demás, en Houston, lejos de casa, sin amigos y en un idioma que no era el nuestro", afirmó Dibildos.

Añadió que "me tenían que dar un diagnóstico y teníamos una intérprete, fue tan duro que yo, en ese momento, sin entender inglés, quise pararla para que no se lo tradujera a mi madre, pero no pude hablar, me quedé en shock. Cuando se lo tradujeron a mi madre, se desmayó", señaló.

"En este tiempo no me salía contarlo", admitió, pero Dibildos se animó a narrar todo lo que pasó con su enfermedad porque "creo que si puede ayudar a mucha gente, pienso que sí, pues sirve para esos miedos y preguntas que muchos me hacen".

Y quiso concluir de forma positiva lanzado un mensaje a todos los espectadores de Lazos de sangre: "No pasa nada, lo importante es estar aquí".