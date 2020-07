Vueling continua augmenta el nombre de destinacions des de la Comunitat Valenciana amb 13 rutes noves a l'agost

Durant els mesos de juny i juliol la companyia està incorporant progressivament fins a 20 rutes directes des dels aeroports de València i Alacant-Elx. A elles se sumaran els 13 nous enllaços: des de València a Barcelona, Sevilla, Fuerteventura, la Corunya, Ámsterdam, Brussel·les i Lisboa; i des d'Alacant-Elx a Gran Canària, Lanzarote, Astúries, Roma (Fiumicino), Ámsterdam i Zuric.

En la seua oferta global per al mes d'agost Vueling incorporarà al seu programa 65 noves rutes directes des del total de la seua xarxa d'aeroports a Espanya i resta d'Europa, fins a aconseguir una oferta total de 240 rutes (95 d'elles domèstiques), equivalent a uns 2.800 vols setmanals.

Vueling va engegar el seu programa d'estiu 2020 el 22 de juny, reprenent progressivament les seues rutes després de tres mesos de restriccions en el sector aeri a causa de la Covid-19.

Per a impulsar l'engegada de les seues operacions, Vueling ha llançat una promoció especial (disponible entre els dies 8 i 10 de juliol) amb un descompte del 20% en totes les seues rutes, per a volar entre el 3 d'agost i el 31 d'octubre del 2020. Per a poder accedir al descompte solament serà necessari introduir el codi ENJOY20 durant el procés de compra.