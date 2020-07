Puig diu que el Consell vol acords sobre el decret de tempteig de vivenda i que Martínez Dalmau està en "eixa via"

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans després de mantindre una reunió amb representants de la patronal del sector ceràmic -ASCER- en ser preguntat sobre aquest tema.

Segons ha dit, "s'ha presentat un projecte de Llei i la voluntat fonamental que té crec que ha de ser assumida pel conjunt de la ciutadania, i és que la Generalitat puga recolzar als ajuntaments per a tindre parcs públics de lloguer de vivenda".

"La vivenda és un pilar fonamental de l'estat de benestar i de la vida de les persones, doncs a través d'ella s'aconsegueix que les persones tinguen un projecte de vida, i per açò la Generalitat vol utilitzar tots els instruments en la seua mans per a garantir aquest dret constitucional", ha afegit.

"Hi ha qüestions millorables, com tot en la vida, però la voluntat de la Generalitat és dialogar i aconseguir acords, i crec que en eixa via el vicepresident segon està", ha conclòs.