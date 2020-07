Coronavirus.- Puig assenyala que els brots de la Comunitat Valenciana estan "controlats", però "amb situació d'alarma"

Puig s'ha manifestat en aquests termes davant els mitjans després de mantindre una reunió amb representants de la patronal del sector ceràmic, ASCER, en ser preguntat sobre aquest tema.

El cap del Consell ha insistit que és "fonamental" que s'use la mascareta, es llaven les mans, es mantiga la distància social i es ventilen els espais, doncs -ha dit- és la "garantia de corresponsabilitat" que pot fer cadascú "per a parar la pandèmia". "Hem dit en tot moment que la pandèmia no ha passat, i fins que no tinguem una vacuna o un tractament eficaç i ràpid no podem donar per superada aquesta situació", ha afegit.

Segons Puig, "brots i rebrots hi haurà, doncs s'està veient en tota Espanya i que hi ha algunes comunitats autònomes que estan sent colpejades molt durament". "Nosaltres en tot moment estem fent allò que vam dir des del primer moment: quan hi haja un brot cal donar la resposta més eficient i ràpida, la detecció i l'atenció precoç són fonamentals, i cal fer el seguiment de contactes per a delimitar i encapsular el brot, i això és el que s'ha fet a Castelló en el brot d'un barri de la ciutat i en altres llocs de la Comunitat Valenciana", ha apuntat.