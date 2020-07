El TS afirma que la UCV no puede ser "discriminada" por ser privada en las prácticas de alumnos de Ciencias de la Salud

20M EP

El Tribunal Supremo (TS) reconoce el derecho de la Universidad Católica de València (UCV) a "no ser discriminada ni excluida" por el hecho de ser privada a la hora de realizar un convenio con la administración para que sus alumnos realicen prácticas. No obstante, al mismo tiempo, el alto tribunal advierte de que la institución académica "no tiene derecho a que se apruebe, sin más, el convenio" elaborado por ella para tal fin.