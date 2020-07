Saray, frente a una multa de 100.000 euros, niega haber filtrado la clasificación final de 'MasterChef 8'

Hace sólo unos días estallaba la polémica al empezar a correr en redes sociales una imagen, supuestamente sacada de los stories de Instagram de Saray, en la que la concursante habría filtrado la clasificación final y la ganadora de MasterChef 8 antes de que se emitiera la final.

La concursante, que fue expulsada por el jurado tras presentar como plato un ave cruda y sin desplumar, ha estado desde entonces lanzando furibundos ataques contra los miembros del jurado y contra el programa.

Pero todos los aspirantes de MasterCheffirman unos férreos contratos de confidencialidad, que penalizarían las filtraciones con multas de hasta 100.000 euros.

Ahora, Saray niega haber sido la autora de esa filtración: "Lo unico que ha salido de mí es que mis favoritos son Ana, Ivan y Alberto. Yo no he desvelado nada ni en instagram, ni en Wikipedia ni en ningun sitio como leí que decian en algunos tweet! FAKE TOTAL", decía en Twitter la exconcursante.

"He estado fuera y no he podido ver el programa hoy. Yo no tengo ni idea de la clasificación y no entiendo esa foto. Eso es Fake yo no he colgado nada", insistía.

Pero a pesar de que Saray ha dicho que todo es un montaje que proviene de alguien que conocía la clasificación y quiere perjudicarla, muchos fueron los usuarios que dijeron haber visto el 'stories', que la concursante habría borrado a los pocos minutos.

Fuentes de la productora han asegurado a 20Minutos.es que están estudiando todo lo sucedido para plantearse si emprender o no acciones legales contra la concursante.