Demi Lovato era vigilada antes de sus sesiones de fotos para que no comiera y no se "hinchara"

La cantante Demi Lovato ha confesado los problemas de imagen corporal y adicción que tenía con la comida y las drogas en el pasado, en una etapa que ya ha superado, liberada de las presiones canónicas de la industria musical.

"Solía tener a gente vigilándome la noche anterior a una sesión de fotos para asegurarse de que no comiera y me hinchara al día siguiente", aseguraba la artista a Bustle para su edición de julio .

"Es un mundo totalmente diferente ahora... ni siquiera me preparo para sesiones de fotos. Puedo comer Subway para el desayuno si quiero", dijo la cantante.

La joven atribuye el cambio de vida al cambio de su agente y representante, de Phil McIntyre, con quien rompió en 2019 y después de unirse a Scooter Braun, el mismo representante de Justin Bieber y Ariana Grande.

"En el pasado, proyectaba mis propios problemas de abandono en otras personas, especialmente en figuras masculinas que admiraba como figuras paternas", explicaba la cantante sobre su fidelidad a su exrepresentante.

Lovato también recordaba cómo tuvo que ponerse en tratamiento después de su sobredosis de drogas de 2018 y ser ingresada poco después. A raíz del tiempo de descanso que se tomó por todo aquello, en el que estuvo "fuera del mundo, sólo con Netflix", aprendió qué quiere hacer en la vida.

“Quiero una carrera que no tenga nada que ver con mi cuerpo. Quiero que sea sobre mi música, mis letras y mi mensaje. Y quiero una carrera duradera por la que no tenga que cambiar", decía la cantante.

"La música me trajo mucha alegría cuando era más joven, y perdí esa alegría en todo el ajetreo de la industria de la música. Me hizo miserable. Y no quiero que vuelva a ser así nunca más. Eso es lo que quiero", afirmaba con rotundidad.