La sintonía de un anuncio deja bloqueadas a Elena Furiase y María Castro en 'Pasapalabra'

En la entrega de este martes de Pasapalabra, Elena Furiase y María Castro se enfrentaron en la 'Prueba musical' del concurso de Antena 3, pero al final, la hija de Lolita fue la que consiguió un segundo (de cinco) al acertar la respuesta en la última pregunta.

"Buscamos una canción de televisión", les anunció Roberto Leal, a lo que Furiase le contestó que "seguro que es algo de niños, no me digas más".

En la primera oportunidad, en la que podían ganar cinco segundos, sonó un poco de la sintonía, pero ninguna acertó: "Pienso en una canción, pero creo que no es esa", afirmó Castro mientras tarareaba la conocida canción Resistiré.

El presentador le dijo que era incorrecta y Furiase no supo la respuesta correcta, por lo que pasaron a la siguiente pista, en la que, por cuatro segundos, vieron un verso de la canción: "Jefe, que no me he enterao".

La primera en dar al pulsador fue Castro, pero no acertó. Furiase, por su parte, señaló que "me suena a Farmacia de Guardia", pero su compañera destacó que "la canción de esa serie es como el himno español, no tiene letra".

Por tres segundos escucharon un poco más de música, pero Furiase, que fue la primera en pulsar, admitió que no sabía cuál era, mientras que Castro respondió que "no tengo ni idea, pero como hay un jefe... ¿Benito y Manolo?".

"Ahora voy a decir el título, pero con otras palabras: Los aperitivitos", les dijo Leal a las invitadas de Pasapalabra. Ninguna de las dos supo contestar correctamente y el presentador dio paso a la última pista para lograr un segundo.

Les puso más música y entonces, Furiase dio al pulsador porque conocía la respuesta y, tras cantarla, Leal exclamó: "Las Tapitas, anuncio de la ONCE en 2003", mientras todos los invitados, concursantes y público entonaban el conocido tema.