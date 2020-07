Coronavirus.- Burjassot registra 9 positius en quatre dies, sis d'ells vinculats a un aniversari, segons l'alcalde

L'alcalde de la localitat, Rafael García, ha assegurat que "des de Salut Pública s'ha informat que els casos estan controlats, ja que s'han produït en la seua majoria en una celebració d'àmbit familiar". En concret, segons ha especificat el primer edil en declaracions a Plaza Radio, sis dels nous casos estarien vinculats a una celebració d'aniversari.

García ha difós en el seu Facebook un missatge en el qual assenyala que "la Conselleria de Sanitat, en l'actualització que ha fet hui dimarts dia 7 de juliol a mitjan matí de les dades de positius PCR en casos Covid-19, ha confirmat que la ciutat ha patit un augment de 9 casos des de divendres passat". "Aquests casos, -continua- tal com han informat des de Salut Pública, estan controlats, ja que s'han produït en la seua majoria en una celebració d'àmbit familiar".

"S'han realitzat ja totes les proves a les persones de l'entorn dels positius i Salut Pública ha informat que la situació i la traçabilitat està controlada, però vull des d'ací fer una crida a la prudència i a la tranquil·litat. Prudència en els nostres hàbits, ús de mascareta i distància social, i tranquil·litat pel que fa a la nostra ciutat i la nostra salut", afig.

El primer edil assenyala a la població que, "òbviament", si hi ha alguna novetat s'informarà, així com "si fora necessari adoptar qualsevol mesura, accions que de moment no es contemplen ja que la situació està sota seguiment de la Conselleria de Sanitat".

En total, des del principi de la pandèmia en la població de Burjassot s'han registrat 129 casos.