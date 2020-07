Davó es reunirà aquesta setmana amb Lima: "L'important ara és treballar de forma conjunta, anar tots a l'una"

El primer Consell Ciutadà que celebra Podem amb Pilar Lima com a coordinadora autonòmica va aprovar el cap de setmana passat la nova executiva, conformada íntegrament per membres de la candidatura 'Podem amb tu' amb la qual va concórrer Lima i que es va imposar a la de Davó per una diferència de 38 vots.

Un total de 14 membres pertanyents a la candidatura de Davó van demanar després "una integració equilibrada" en aquest òrgan i que "s'òbriga una etapa de debat" dins del partit, perquè consideren que el "diàleg i acord és el que farà fort a Podem" i que "38 vots no poden expulsar 2.200 inscrites", en referència al resultat de les primàries.

Preguntada sobre si s'ha sentit decebuda per la decisió presa per Lima, companya seua en el parlament, Davó ha assenyalat en diverses ocasions que era la seua potestat i eixa ha sigut la seua decisió. "Amb eixe empat tècnic 14-14 els inscrits ens deien que volien que treballàrem conjuntament", ha puntualitzat.

A partir d'ara, ha incidit, han d'"anar cap a davant a treballar de forma conjunta per a tindre la major estabilitat possible". "Ara l'important és tindre eixa estructura de partit", ha recalcat, després de la institucional que ella representa en Les Corts i el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, en el Consell.

Respecte a si creu que podrà aconseguir-se eixa estabilitat després de la decisió de Lima de no incorporar el sector de Davó en l'executiva, ha indicat que ella ha considerat que pot treballar millor en l'enfortiment del partit amb persones de la seua candidatura. I sobre si se sent representada en eixe òrgan, ha recordat que els companys del partit "són companys" i tots són Podem, a més de que "no tot és l'executiva" en el partit.

"El repte ara és tornar a encendre la maquinària del partit. Pilar va a fer molt bé tot l'enfortiment del partit", ha agregat.

Preguntada sobre si ella hauria integrat, en el cas de ser la vencedora, membres de la candidatura de Lima, ha assenyalat que és difícil contestar atés que no està en eixa situació, i ha recordat que hi ha diverses opcions. En el seu moment, ha recordat, el secretari general Antonio Estañ va guanyar a Pilar Lima i Fabiola Meco "amb una distància prou gran" i va prendre la decisió d'integrar, que és "igual de lícita" que la que ha pres Lima.