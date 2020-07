Mercadona implanta la jornada laboral de 5 dies en els seus supermercats

A més, introdueix una iniciativa pionera en el sector, ja que tots els treballadors dels supermercats de Mercadona disposaran de 8 caps de setmana llargs a l'any (dissabte, diumenge i dilluns).

Així ho ha firmat la companyia que presideix Juan Roig amb el Comité Intercentres d'empresa, format per la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO), en el marc de l'Observatori del Conveni Col·lectiu que la representació social i l'empresa van crear el 2019 per a impulsar mesures d'aquest tipus, han anunciat en un comunicat conjunt.

D'aquesta manera, Mercadona vol reforçar el seu "compromís amb l'ocupació estable i de qualitat" i amb l'engegada de "mesures pioneres de conciliació laboral i familiar", que la companyia duu a terme des de fa més de 25 anys, quan va decidir iniciar el procés de convertir en fixos a tota la plantilla.

La mesura és fruit del compromís de l'empresa amb la creació de valor per a la seua plantilla, així com de la tasca d'impuls realitzada des de l'Observatori, el "diàleg fluid" del qual permet estudiar i implementar propostes com les hui acordades entre Mercadona i els sindicats, ressalta el comunicat.

La secretària sindicat sectorial de comerç de la FeSMC d'UGT, Ana Micó, ha valorat la "modificació substancial" de les condicions de treball que ara es rubriquen com un "referent en el sector de comerç i en concret en el sector supermercats".

A partir del 3 d'agost, els treballadors de Mercadona podran gaudir de 2 dies de descans setmanals i de 8 caps de setmana "de qualitat" a l'any compostos per dissabte, diumenge i dilluns. És la materialització d'un compromís que UGT mantenia amb els empleats i per al qual ha treballat de manera "intensa i exhaustiva" durant un any i mig, ha subratllat.

També la responsable estatal de Comerç de la Federació de Servicis de CCOO, Ángeles Rodríguez, ha ressaltat que aquest acord suposa una "fita per al sector de supermercats a Espanya". La plantilla de Mercadona, ha apuntat, va a ser "la primera del sector" a poder gaudir de tres dies lliures seguits: dissabte, diumenge i dilluns.

Per a CCOO aquest acord és un "exemple del què es pot aconseguir des d'una negociació amb visió de futur, i demostra que en el sector de comerç es poden aplicar mesures que permeten una millor conciliació de la vida laboral i personal".

"AQUEST ÉS EL CAMÍ PER A SEGUIR MILLORANT"

Des de la companyia, la directora de Relacions Laborals de Mercadona, Ruth García, ha celebrat que aquest és "un dia molt especial per a Mercadona perquè la jornada laboral 5+2 representa un pas molt important en la millora contínua de les condicions laborals que caracteritza la companyia des de fa més de 25 anys".

Durant tot aquest temps, moltes han sigut les iniciatives incorporades, des d'apostar per l'ocupació estable i de qualitat, a fer-ho de forma decidida per la igualtat; o compartir el 25% del benefici generat amb la plantilla, reforçar les mesures de conciliació i que el salari mínim en Mercadona siga un 50% superior al Salari Mínim Interprofessional quan una persona porta 4 anys en la nostra empresa, una cosa que actualment succeeix amb el 90% de la plantilla.

"Estem convençuts que aquest és el camí per a seguir millorant. I també, que cap d'aquestes mesures seria hui una realitat sense el nostre Model de Qualitat Total i les aportacions de les treballadores, els treballadors i dels seus representants sindicals. Són ells, sens dubte, les persones que formem Mercadona, les que contribueixen al fet que continuem avançant per a estar a l'avantguarda i ser pionera en aspectes laborals i socials", conclou la directora de Relacions Laborals de Mercadona, Ruth García.