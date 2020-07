Coronavirus.- Virgen del Rocío identifica biomarcadores en sangre que detectan en una hora la gravedad

En un comunicado, el centro hospitalario detalla que esto ha sido posible gracias al trabajo de los especialistas del servicio de Bioquímica Clínica, quienes han evaluado los análisis de sangre que se realizan de forma rutinaria en las urgencias para detectar la infección. En concreto, han detectado la precisión de cada biomarcador para diferenciar entre pacientes con y sin Covid-19.

Los profesionales responsables del estudio han establecido para ello seis criterios de sospecha de la Covid-19 con el recuento de linfocitos y eosinófilos en sangre; y con los niveles plasmáticos de ferritina, lactato deshidrogenasa, proteína C reactiva y dímero-d. El 91 por ciento de los pacientes con Covid-19 cumplieron uno o más de los criterios con estos biomarcadores.

Por ello, en los pacientes que no cumplan ninguno de estos criterios, es posible excluir con una alta probabilidad la infección por Coronavirus. Estos biomarcadores están disponibles en todos los hospitales y se determinan en analizadores automatizados de forma rápida, en menos de 60 minutos.

Indica que estos criterios de laboratorio pueden ser realmente útiles para cribar a los pacientes con sospecha de Covid-19, junto con la historia clínica y las pruebas de imagen.

El estudio concluido por los doctores José Diego Santotoribio, David Núñez Jurado y Esperanza Lepe Balsalobre, será publicado en la revista internacional 'Clinical Laboratory', en un artículo científico titulado 'Evaluation of routine blood tests for diagnosis of suspected coronavirus disease 2019'.

El servicio de Bioquímica Clínica, dirigido por Juan Miguel Guerrero, se integra dentro del Laboratorio del Hospital Universitario Virgen del Rocío. En 2019, este servicio atendió más de medio millón de peticiones, que supusieron más de ocho millones de determinaciones clínicas (cada uno de los parámetros que se analizan) solo en este servicio, lo que se traduce en una media de 14,5 determinaciones por petición.