Paula Echevarría, harta, zanja los rumores sobre su embarazo: "Estoy de 25 meses"

Lo que es un ejemplo perfecto para entender lo que es la figura del adynaton. Es decir, una suerte de hipérbole suprema, dado que se trata de una exageración que supera los límites de la realidad para llegar a enunciar imposibles. Eso es lo que ha usado una cansada Paula Echevarría para zanjar los comentarios.

Porque la actriz que cumplirá 43 años en un mes (exactamente el 7 de agosto) está una mijita harta de la recurrente pregunta sobre su supuesto embarazo, que lleva rondando cada una de sus publicaciones desde hace algo más de dos años años, y que se intensificaron cuando se confirmó su relación con Miguel Torres.

Para la intérprete de Velvet o Gran reserva cada vez se hace más difícil entrar en Instagram y publicar cualquier contenido y que aparezca, casi de manera autómatica, la cuestión de buscarle una hermanita a Daniela, su hija con David Bustamante.

Echevarría es la primera que se toma con humor el haber pillado unos cuantos kilos, acentuados por el parón de la cuarentena. "Soy un troll comiendo. Me he puesto fina, he engordado seis kilos", llegó a escribir en su propio blog. Pero claro, en un momento dado, la insistencia de una nueva maternidad se hace pesada para cualquiera.

Por eso ya no se ha contenido y ha tenido que mandar un zasca a esos que ven en sus últimas instantáneas "una sospechosa barriguita". La respuesta a la usuaria no ha podido ser más contundente y, como decíamos, una muestra inmejorable de hipérbole.

"Sí [estoy embarazada], de 25 meses aproximadamente, desde que me lo preguntáis...", afirma la modelo y empresaria, que vuelve a hacer gala de la visibilidad que le está dando al body-shaming, intensificado como cada año por la llegada del verano.

No hay que olvidar que fue hace alrededor de un año cuando, en aquel momento con más ironía, respondió en sus stories de nuevo a los rumores que apuntan que está permanentemente embarazada. Así, publicó un test en cuya imagen se podía leer "Tranquila, son las croquetas".