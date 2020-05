Polémica con Paula Echevarría al hablar de su barriga: "Si le sobrasen 12 kilos como a mí, se muere"

Desde que Paula Echevarría dejase de fumar hace 20 meses, son varias veces las que ha manifestado sus problemas con la dieta y la pérdida de peso. A partir de entonces, sus redes sociales se llenaron de comentarios jocosos sobre el tema y sobre cómo lo está llevado.

Si al dejar de fumar se le suma la cuarentena con el no poder moverse, no hacer ejercicio, el comer por aburrimiento y la bollería casera, es comprensible que a la actriz se le hayan podido acumular más lípidos en su zona abdominal.

Mucha gente está bromeando sobre esa barriguita que les está apareciendo últimamente, y Echevarría ha hecho lo mismo. Con una ilustración René Merino, la actriz preguntaba a quién no le había pasado la situación que la viñeta describe.

"Que levante la mano a quien le haya pasado esto.. ya sea por cuarentena, edad, dejar de fumar, la cervecita, todo junto... (embarazadas no, lo vuestro es pasajero). Yo (20 meses sin fumar)", escribía en el post.

Desgraciadamente, no a todo el mundo le ha sentado bien que Echevarría manifieste que tenga barriga, y han arremetido contra ella. “¿Soy la única que piensa que a las delgadas con tripa plana que se quejen de lo que no tienen las deberían meter en la cárcel?”, escribía una usuaria molesta.

A ella, se le unían otras más a las que no les parecía bien la actitud de la actriz. “No eres la única”, “Opino igual, no lo soporto”, “Yo opino igual. Si le sobrasen 12 kilos como a mi se mueren”, “Amén”, “Ya les vale”, “Estoy contigo” o “No entiendo por qué tanto hablar de peso si según las fotos está estupenda", continuaban escribiendo en la publicación de la discordia.

Por otro lado, muchas personas están de acuerdo con Paula, como la actriz Andrea Duro, que dejó de fumar hace 6 meses o la presentadora Nagore Robles. "Jajajaj hace 15 años que deje de fumar y aún sigue conmigo", "Pues yo también he notado el cambio después de los 40... cuesta horrores lo q antes era tan fácil" o "Eso de tener más tiempo y creerme masterchef me ha matao. La cervecita es mortal..." eran algunos de los comentarios que escribían sus seguidores en solidaridad con Echevarría.