Estas fueron las notas de corte en la Comunidad de Madrid del curso 2019/2020

Las notas de corte marcan la calificación de acceso más baja de entre todos los estudiantes que han sido ya admitidos en ese grado. Así, en función de las plazas que tenga la universidad disponibles es año, aceptan un número de estudiantes, en orden desde los que tienen la nota más alta a los que la tienen más baja. El último alumno admitido, el de menor nota, es el que establece la nota de corte para esa universidad.

De este modo, las notas de corte van variando cada año, dependiendo de las notas de los alumnos que hayan sido admitidos. Además, será más o menos difícil acceder al grado y universidad en la que se quiera estudiar dependiendo de la cantidad de alumnos que quieran optar a la misma plaza.

Notas de corte de las universidades de Madrid (2019/2020)

Las notas de corte para las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se pueden consultar en el siguiente documento,

Hay que saber que las universidades privadas no tienen nota de corte y que en las públicas estas notas son solamente orientativas, por lo que no hay que dejar de optar a un grado y universidad por el hecho de no llegar a la nota de corte.