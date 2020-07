Ferre se derrumba en 'La casa fuerte' después de escuchar que Cristina "tiene muchas dudas" sobre su relación

Ya en la última entrega de Sábado DeluxeJorge Javier Vázquez avanzó que, en la fiesta con motivo del cumpleaños de Fani Carbajo, tuvo lugar una fuerte trifulca. Y es que, durante unos instantes, Ferre bailó con Macarena Millán, algo que a la pareja del onubense no le hizo ninguna gracia.

"Sobras en mi vida, friki", le increpó Gilabert cuando Ferre quiso saber qué pasaba. "Cuando le iba a buscar no le veía, no se acercaba a mí y llevaba toda la semana distante. No me puse celosa de Macarena, me enfadé porque no se acercó", explicó Cristina ya en la gala.

"Tengo dudas de cara al futuro, me he dado cuenta aquí de que no nos comunicamos", añadió. Unas palabras ante las que su pareja se mostró muy afectada, y se justificó diciendo: "No te ves tus fallos, todo me lo achacas a mí". Entonces, Sonsoles Ónega señaló lo bonito que le parecía "ver a un tío así emocionarse", y ambos comentaron que intentarían solucionar lo que falla en su relación de aquí al futuro.

También compartieron que, si estaban juntos, era por el esfuerzo y sacrificio de Gilabert, que durante meses cogió dos aviones cada fin de semana para encontrarse con Ferre. Ya desde plató, las opiniones estuvieron muy divididas y, mientras que Vicky Larraz aseguró que los problemas que la pareja traía de fuera justificaban los comportamientos de Gilabert, Nagore Robles afeó la actitud celosa y posesiva de la concursante.