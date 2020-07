Un compañero de colegio de Cristina Pedroche revela el mote que tenía

Santi Alverú volvió esta semana al plató de Zapeando como Defensor del Espectador para revelar el pasado de otro de los colaboradores del programa. En este caso ha sido el turno de Cristina Pedroche.

Para ello, Alverú se ha puesto en contacto con Pedro, compañero de Pedroche en el Colegio Liceo Cónsul de Madrid, que la ha descrito de la siguiente manera: "Desde el primer día el aspecto que daba era el de una chica que tenía claro lo que quería, centrada por la mañana en el colegio, por la tarde en sus academias de inglés... Daba la impresión de que tenía claros los pasos que quería seguir", ha dicho ante la atenta mirada de Cristina Pedroche.

Su antiguo compañero de colegio le ha agradecido además "un par de aprobados": "Bueno, aparte de ser una empollona, era muy buena persona", se ha referido. "Era todo corazón, no dudaba en ayudarte cuando te hacía falta algo", ha agregado.

En este punto, Pedro ha revelado también el antiguo mote que tenía la colaboradora de Zapeando en su época estudiantil al llamarla "Cristi", un detalle que la colaboradora no ha pasado por alto. "Está claro que es de mi barrio porque lo de 'Cristi' hace que no me lo llaman... Soy Pedroche, Pedro, alguno Cristina, pero Cristi es muy del barrio", ha dicho, emocionada.