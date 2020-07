Gianmarco Onestini se atreve con el reguetón y lanza ‘Maracaná’

Si algo tienen en común los realities de Telecinco es que, tarde o temprano, alguien que no es cantante saca su propio sencillo. Sucedió con Ylenia y su inolvidable Pégate, volvió a ocurrir con Lucia Parreño (GH 15) y ahora ocurre una vez más, esta vez, de la mano de Gianmarco.

El que fuera uno de los concursantes de GH VIP 7 que más polémicas desató por su relación con Adara Molinero, ganadora del concurso, da el salto al mundo de la música con Maracaná. De esta forma, el italiano, acompañado por su hermano Luca en el videoclip, aparece en un coche con el que llegan a una fiesta en un chalet con piscina repleto de mujeres.

El pegadizo tema tampoco ha pasado desapercibido, y es que además de tener referencias a la Covid-19: “No soy el Covid, pero te puse en 19 poses, yo soy la vacuna y eso lo sé”, lleva implícito un claro mensaje para Molinero. “Deja de manipular, tú no sabes amar, dices que me odias, pero no me vas a olvidar. Búscate otro, conmigo no volverás a jugar”, entona en uno de sus versos.

La guerra entre Molinero y Onestini

Poco después de su publicación, Adara Molinero se pronunciaba sobre el que fuera su pareja en GH VIP 7. "No sabe cantar, que haga lo que quiera (…) Se contradice, él quería cuidar su imagen porque quería ser abogado y diplomático. ¡Ahora hace un videoclip con no sé cuántas tías en pelotas!", apuntaba en una entrevista para la revista Lecturas.

Todavía habrá que esperar para conocer el alcance que tendrá la nueva aventura de Gianmarco, cuyo videoclip cuenta ya con más de 20.000 visualizaciones a las pocas horas de su publicación.