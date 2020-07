La hermosa carta de despedida a Álex Lequio que le dedicó en su funeral uno de sus mejores amigos

Son desgarradoras y nadie puede juzgarlo de forma diferente. Nadie puede decirle a quien ha perdido a un ser querido cuánto pesa su ausencia. El dolor es absoluto, continuo, voraz. Solo hay que ver la carta que leyó, rota de pena, en su funeral su madre, Ana Obregón. La muerte de Álex Lequio es un vacío que ya nada podrá llenar.

"Vivirá para siempre en nuestro corazón mutilado", decía la actriz a los asistentes sobre su hijo. Es el mismo sentimiento que han tenido desde que el joven empresario falleciese sus mejores amigos. Uno de ellos, que no quiso más protagonismo que el de hablar en nombre de todos, escribió una carta que leyó durante las exequias.

En la carta, la cual reproducimos a continuación, se interpreta desde el comienzo la desolación que ha dejado su muerte, la tristeza infinita, aunque mezclado con un halo de esperanza por todo ese mensaje de vitalidad que tan bien sabía propugnar el hijo de Alessandro Lequio.

La carta

"Aless. Te conocí un 31 de octubre de 2008 en Montecarmelo. Y quién me iba a decir que aquel día iba a conocer a una de las personas más importantes e influyentes de mi vida. Qué gran persona y qué gran personaje. Nuestra conexión fue tan fuerte e inmediata que solo de pensarlo se me parte el corazón pensando que no podré disfrutar de ella hasta nuestro reencuentro.

Tú me has dado los momentos más divertidos e irrepetibles de mi vida y también a los mejores amigos que uno puede tener. Nos diste a todos esa chispa necesaria para, realmente, vivir la vida como muy pocos saben vivirla. Y existen muy pocas bendiciones como esa.

Tenías una personalidad y una mente privilegiada. Cuando estábamos contigo, todos los amigos sentíamos la libertad de ser nosotros mismos. Sin vergüenza, sin tapujos. Eso era un grupo de verdad, eso era una amistad de película. Y es que, Aless, te pasaste el juego de la vida. Has sido un ejemplo como familia, como amigo, como estudiante, como académico y como profesional.

Nunca olvidaré nuestras grandes aventuras, invenciones y momentos. Entre ellas destacan nuestro increíble acento cubano/italiano/catalán; el cocinitas, un concurso de cocina que probablemente batiría todos los récords de audiencia si estuviera en televisión; tus historietas; nuestros viajes a Ibiza; nuestros rides en el Hummer; nuestras conversaciones filosóficas y los mutuos consejos amorosos.

Pero la mayor lección de todas no empezó hasta hace dos años. Jamás de los jamases volveré a ver a alguien tan valiente como tú. Te enfrentaste a un infierno en vida sin queja alguna y aun así seguías haciéndonos igual de felices que siempre. Ojalá, algún día esté a tu altura. Gracias, Carolina, por haber estado a su lado como lo estuviste. Te queremos mucho, y su familia y amigos te estaremos eternamente agradecidos.

Pero alguien como tú, Aless, solo pudo salir de unos padres como los que tienes. Alessandro, no sabes el amor y la admiración que Aless sentía hacia ti. Nada le hacía más feliz que hacerte sentir orgulloso, y todos sabemos que lo ha conseguido. Ana, gracias por acogerme innumerables noches en tu casa y soportar todas las que liábamos, porque éramos too much. Tu hospitalidad me ha dado la felicidad más grande y los momentos más bonitos. Has sido como una madre adoptiva para todos nosotros y créeme cuando te digo que siempre estaremos a tu lado. Has sido un derroche de amor para Aless y eso le hizo ser como era. Así que solo puedo daros las gracias.

Aless, tío: me has cambiado la vida. Me otorgaste tu amistad y la defendiste como solo un auténtico caballero puede hacerlo. Hoy temo menos a la muerte porque ella significa volver a verte.

Tenías miedo de que te olvidáramos y créeme que eso es imposible. Porque cada vez que nosotros, tus amigos, nos vemos, te vemos; cada vez que reímos, te reímos; cada vez que callamos, te pensamos, y cada vez que brindamos, lo hacemos por ti.

Y como dijo tu tío Javier cuando nos reunimos en tu casa un día después de que te fueras: eres patrimonio de todos gracias a tu ejemplo, tu lucha y todo lo que conseguiste en vida. Tu influencia en todos nosotros ha marcado nuestras vidas y, por ello, siempre nos acompañarás. Nunca he visto tantas muestras de cariño y a España llorar tanto por alguien. Descansa, porque cuando lleguemos nosotros se va a liar parda".