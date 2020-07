Las palabras de Ana Obregón en el funeral de Álex Lequio: "Hijo mío, espero el día que pueda abrazarte"

Los padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, familiares y amigos asistieron este martes al funeral por Álex Lequio en la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid, muy cerca de la vivienda en la que siempre ha residido.

Pocos minutos después de las siete de la tarde fueron llegando a la iglesia los asistentes a este funeral que comenzó una hora después. Una misa que se celebró cuarenta ocho días después del fallecimiento de Álex Lequio a los 27 años de edad.

Su madre, Ana Obregón, acompañada de sus hermanas, sobrinas y la novia de su hijo, Carolina Monje, accedió por la entrada principal de la iglesia. Justo antes de entrar, la presentadora agradeció a la prensa su asistencia, llevándose la mano la corazón.

Según cuenta Vanitatis la bióloga y actriz intervino en dicho funeral para dedicarle unas emotivas palabras a su hijo. Así, subida en el altar de la iglesia, se armó de fuerzas para expresar lo que sentía. "Has sido mi vida y lo seguirás siendo. El mejor hijo, nieto, hermano, amigo... Nunca abandonaste la sonrisa ni el sentido del humor. Eres grande. Nos has enseñado a todos con tu ejemplo a ser mejores personas. Me dicen que ahora tú nos cuidarás. Hijo mío, espero el día que pueda abrazarte".

Su prima Celia, una de las que más unidas estaban a él, a quien consideraba como un hermano horas antes del funeral se despedía de él en las redes sociales.

"Today we will honour your life" (Hoy honraremos tu vida), escribía junto a un corazón acompañando a una imagen del cielo al anochecer sobre la que reza la frase: "Until we meet again" (Hasta que nos encontremos de nuevo).