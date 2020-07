Arrestan en Estados Unidos a una pareja por apuntar con una pistola a una mujer negra y a su hija de 15 años

La policía de Michigan ha arrestado a un matrimonio por apuntar con una pistola a una mujer y a su hija de 15 años durante una acalorada discusión en el aparcamiento.

Todo comenzó con el choque accidentado de la hija adolescente con Jillian Wuestenberg, la mujer de 32 años que ha sido arrestada, a la salida de un restaurante. Según ha contado la joven de 15 años posteriormente, Wuestenberg "comenzó a insultarme y decir cosas como si estuviera invadiendo su espacio personal", informa el New York Post, que asegura que tuvo que ir a pedirle ayuda a su madre.

Posteriormente, la hija, Makayla, al ver la reacción de Jillian a pesar de que le había pedido disculpas, le acusó de "racista", a lo que la mujer le contestó: "No puedes simplemente ir llamando racistas a los blancos. El mundo no es así. Los blancos no son racistas, nadie es racista", dijo ya subida en el coche, conducido por su pareja.

Según Takelia Hill, la madre de la joven, al arrancar el vehículo, el conductor tenía la intención de golpearlas, por lo que dio un pequeño golpe en una de las ventanillas para detenerlo. Este gesto provocó la furia de la Wuestenberg, que salió encendida del vehículo apuntando a Hill con un arma mientras le gritaba que se alejara, para luego regresar al coche y alejarse de la escena.

La mujer fue arrestada más tarde por la policía y, según ha informado la fiscal del condado a 'Detroit News', se acusa al matrimonio de asalto criminal, un delito grave de cuatro años.

El momento de confrontación fue grabado por Takelia Hill y por los testigos que observaron el altercado. Se ha hecho viral en redes, donde los usuarios han mostrado su rechazo a este tipo de comportamientos racistas en el país norteamericano, donde se están sucediendo las protestas antirracistas que se desataron tras la muerte de George Floyd en EE UU.