Oriana e Iván consiguen la habitación de Ferre y Cristina y logran la inmunidad en 'La casa fuerte'

Oriana Marzoli e Iván González se impusieron este jueves a Jaime Ferre y a Cristina Gilabert en el primer asalto de la séptima gala de La casa fuerte, por lo que a partir de esta semana ambos podrán disfrutar, por primera vez, de su ansiada habitación en el reality, donde ahora acumulan 9.000 euros.

Fueron los espectadores quienes, a través de sus votaciones, decidieron que la venezolana y el exconcursante de Supervivientes merecían disfrutar, por fin, de su propio espacio dentro de la casa ya que, hasta el momento, los dos dormían en el porche, lo que les impedía disfrutar de su intimidad.

Y es que los participantes se han convertido en una de las nuevas parejas de Mediaset. Durante su paso por el concurso veraniego, ambos han estado protagonizando una serie de idas y venidas. Sin embargo, han decidido dejarse llevar y escuchar a sus sentimientos: esta semana confirmaban su relación.

BOMBAAAA 💣💣💣 @OrianaGMarzoli e @Ivangoonzalez_ ganan el Asalto y consiguen la habitación con la caja fuerte 💥 ¡Pasan a ser residentes! 🏡 #LaCasaFuerte7 — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) July 2, 2020

Por ello, no es de extrañar que la nueva etapa que los recién nombrados Residentes van a vivir en el programa es una buenísima noticia para ellos ya que, además, se pudieron hacer con la suma de dinero que Ferre y Cristina acumulaban en su caja fuerte, nada más y nada menos que 9.000 euros. Y eso no es todo, ya que después consiguieron la inmunidad.

Por su parte, la pareja formada por Ferre y Cristina pasa por una mala racha en el espacio de Telecinco, donde empezó manteniéndose en las mejores posiciones. En este sentido, el exsuperviviente mostró su desacuerdo la pasada semana con la nueva dinámica del programa tras conocer que no eran inmunes.

"No me enfadé por perder, es que si somos inmunes el jueves... pues me cabreé cuando me enteré ayer de que ya no lo éramos", se quejó el andaluz ante Sonsoles Ónega, antes de que su situación fuera a peor: ahora se enfrentan a la incómoda rutina que supone vivir acampados (y sin dinero) en La casa fuerte.