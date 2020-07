Anticorrupción exculpa también al exdirector de Publicaciones del IVAM: "Los trabajos para 'Rablaci' los pagó su madre"

20M EP

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha pedido el archivo de las actuaciones contra el ex director de Publicaciones y Acción Exterior del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Norberto Martínez al no ver indicios de criminalidad contra él. Afirma que hizo trabajos para 'Rablaci', hijo de Consuelo Ciscar, exdirectora del museo, por los que no cobró; mientras que por otros más extensos sí se llevaba una tarifa de 1.000 euros por unidad que abonaba la madre, no el centro cultural.