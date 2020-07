Ribó i Gómez demanen que l'Arena porte el nom de València: "La repercussió seria incalculable"

L'alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldesa de la ciutat, Sandra Gómez, han reiterat la idea que el nom de la capital valenciana aparega en la denominació del nou pavelló Arena impulsat per l'empresari Juan Roig -sobre una parcel·la municipal cedida per 50 anys a la mercantil Licampa 1617 S.L. per a dur a terme el projecte- perquè la repercussió per a la ciutat seria "incalculable". Aquesta setmana s'ha conegut que el nom triat per a la infraestructura és Casal España Arena.

Els representants de l'equip de govern municipal han considerat que el nom de València contribuiria a "difondre" la ciutat tant "en el món esportiu i en el musical" i han subratllat la repercussió internacional que tindria quant a promoció de la capital valenciana.

Ribó ha apuntat que en termes de publicitat equivaldria a una quantitat "milionària" i Gómez ha assenyalat que tindria un valor "incalculable".

Tots dos s'han pronunciat així en la roda de premsa que han oferit per a donar a conéixer l'Acord marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de València després de la Covid-19, preguntats per la denominació que rebrà el nou pavelló.

El primer edil ha recordat que quan es va assabentar del nom triat, Casal España Arena, va escriure un tuit en el qual va proposar que apareguera València. "Ho vaig proposar i seguisc pensant que el terme València en el nom ajudaria moltíssim", ha manifestat Ribó, que ha exposat que no defén que en la denominació del pavelló "estiga exempt d'un altre" nom sinó que figure el de la capital valenciana.

"Ajudaria molt a difondre València en el món esportiu i també en el musical. Ens agradaria i ens continua agradant. Ens agradaria que estiguera", ha insistit l'alcalde.

"És un procés llarg"

Preguntats per si s'han posat en contacte amb responsables de Licampa 1617 S.L. o amb l'empresari Juan Roig per a traslladar-los aquestes propostes, Joan Ribó ha exposat que "es treballa en eixa idea a través d'alguns tècnics". "És un procés llarg i volem treballar amb molta tranquil·litat i alhora amb fermesa", ha afegit.

Després d'açò, l'alcalde ha insistit en la idea apuntada per Sandra Gómez respecte a la repercussió en publicitat i "els beneficis" per a la ciutat. Ribó ha declarat que aquesta és una idea que s'explicarà "a totes les persones vinculades" al nou pavelló i s'ha mostrat "convençut que podrem convéncer".