El pavelló impulsat per Roig s'anomenarà 'Casal España Arena' i busca fer de València "referent d'entreteniment"

Aquest nou espai multiusos, amb capacitat màxima de 15.600 espectadors en mode basket i de 18.600 en mode concert, estarà situat en el barri de Quatre Carreres, al costat de L'Alqueria del Basket i el Pavelló Font de Sant Lluís. Està previst que s'inaugure al 2023.

Juan Roig, acompanyat de l'equip de Licampa 1617 S.L., ha visitat aquest dilluns l'inici de les obres d'aquest recinte que albergarà "actes esportius, culturals i d'entreteniment de primer nivell nacional i internacional", segons ha informat en un comunicat la mercantil. Aquesta societat ha sigut constituïda amb el patrimoni personal de l'empresari amb la finalitat de promoure la construcció d'un Arena a València.

Així mateix, aquesta jornada s'ha presentat el nom d'aquest nou pavelló, 'Casal España Arena'. Des de Licampa 1617 S.L. han explicat que rep la denominació de 'Casal' "perquè representa l'essència de l'activitat dels barris de València i açò és allò que va a representar l'Arena, un espai de trobada on milers de persones es reuniran per a gaudir d'esdeveniments esportius, culturals i d'entreteniment".

Igualment, han detallat que en el seu nom apareix també 'Espanya' "perquè no serà només per a la ciutat de València sinó també per a la Comunitat i la resta del país" i perquè "tinga transcendència internacional". En aquesta línia, han apuntat que "un dels objectius" de la nova infraestructura és "convertir-se en un focus d'atracció turístic que complemente l'extraordinària oferta que existeix a València, a la Comunitat Valenciana i a Espanya".

D'altra banda, des de la mercantil han agregat que en la denominació s'inclou 'Arena' perquè aquest és un "concepte internacional que arreplega els recintes, pavellons i estadis coberts dissenyats específicament per a esdeveniments esportius, musicals o culturals de màxim nivell", que ofereix "una gran visibilitat" i que es pensa "per a un gran nombre d'espectadors".

Juan Roig ha assegurat estar "molt satisfet amb l'inici d'obres d'aquest projecte" i amb "la rapidesa de la gestió duta a terme per part de l'administració perquè així haja sigut", al mateix temps que ha indicat que el 'Casal España Arena' "reactivarà l'economia de la ciutat" i "contribuirà a elevar la notorietat i reputació de València i de la Comunitat Valenciana".

"Quan iniciàrem aquesta idea emprenedora sempre vam tindre clar que la nostra iniciativa havia de ser a més de sostenible, un projecte conjunt que aportara valor a tots els valencians. Hui, 'Casal España Arena' comença a ser una realitat", ha afegit Roig.

L'inici d'obra es produeix després que el 19 de juny l'Ajuntament de València, a través de la Junta de Govern Local, donara llum verda per a avançar en la construcció del nou pavelló amb la concessió a Licampa 1617 S.L. de la parcel·la municipal en la qual se situarà.

Així, des d'aquesta societat han ressaltat que aquest projecte, "iniciativa personal i altruista de Juan Roig i fruit de la col·laboració i iniciativa públic-privada, arranca les seues obres després de diversos anys d'esforç, treball i il·lusió per part de tots els agents tècnics, socials i polítics implicats".

La mercantil ha recordat que la iniciativa "va començar formalment al juliol del 2018 quan va rebre el suport polític unànime de tot el consistori a través d'una moció conjunta" que també ho va considerar "d'interés general per a la ciutat".

'Casal España Arena' s'alçarà sobre una parcel·la de 21.000 metres quadrats situada en els carrers Ángel Villena, Bomber Ramon Duart i Antonio Ferrandis -al costat de L'Alqueria del Basket i el Pavelló Font de Sant Lluís-, i ocuparà una superfície total construïda d'uns 47.000 metres quadrats.

INVERSIÓ

El projecte contempla també la construcció d'un aparcament subterrani i part en altura amb unes 1.300 places, la construcció de forma annexa de la nova seu del València Basket Club, una sala multiusos per a múltiples disponibilitats de 1.200 metres quadrats, zones de restauració, terrasses i zones premium. A més, es contemplen infraestructures complementàries per a dinamitzar el barri com un parc públic amb zones verdes i la construcció del col·legi públic 'Les Arts'.

La inversió prevista per a aquest primer any, que se sufragarà totalment amb el patrimoni personal de Juan Roig a través de Licampa 1617 S.L., és de 26 milions d'euros del total de 220 milions previstos per al finançament del projecte.

'Licampa 1617-Casal España Arena s'emmarca dins del Mecenatge del projecte Llegat de Juan Roig, han destacat des de la mercantil, al mateix temps que han afirmat que "com la resta d'iniciatives que ho componen -com Marina d'empreses, Fundació Trinidad Alfonso, València Basket i L'Alqueria del Basket, entre unes altres- persegueix compartir amb la ciutat part del molt que d'ella rep".

La societat ha agregat que a aquests beneficis per a la ciutat se sumen, segons l'últim informe realitzat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, els aproximadament 300 llocs de treball (directes i indirectes) que aquest espai contribuirà a generar i un impacte econòmic (PIB) a València superior als 10 milions d'euros anuals.