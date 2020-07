UAGN lanza una campaña para destacar el papel "esencial" del agro navarro

La campaña, enlazando con la suspensión de los Sanfermines y de otras fiestas en localidades navarras, señala que "este año no vamos a poder vivir los Sanfermines, pero sí podremos consumir alimentos, esos alimentos que nos acompañan en las fiestas y en nuestras celebraciones". "Queremos convencer a la ciudanía de que consuma producto local, de cercanía. Son productos que te aseguran una calidad y una seguridad alimentaria y además favorecen el mantenimiento de la agricultura y la ganadería y con ello, de los pueblos. Y queremos recordarles que durante la crisis de la Covid-19 seguimos produciendo alimentos de calidad", explica Félix Bariáin, presidente de UAGN.

La campaña está acompañada del mensaje #AhoraNoTeOlvidesDeNosotros, recordando también el apoyo ciudadano en la movilización del sector durante el 'encierro agrario' celebrado el 19 de febrero en Pamplona.

Algunos de los protagonistas de los vídeos son Miguel Unzúe Etxeberria, de 36 años y de Monreal, agricultor celealista, y Iosu Estenaga, de 36 años y de Espronceda, agricultor y ganadero de reses bravas.

Miguel Unzúe ha destacado que "el 19 de febrero sentimos un gran apoyo de toda la sociedad mientras recorríamos las calles de Pamplona, y ahora esperamos que sigan con nosotros". "No he fallado a un encierro y este año siento nostalgia por no poder correr. El encierro agrario, el que vivimos nosotros, va a ser el único este año", ha apuntado

Por su parte, Iosu Estenaga ha explicado que este año va a sentir "mucha nostalgia por no poder celebrar no sólo los Sanfermines, sino todas las fiestas de los pueblos". "Pero debemos ser responsables, para poder vivirlas el año que viene. Un solo día de riesgo puede echar a perder el esfuerzo de tantos meses. Hoy debemos mantener las distancias para poder disfrutar mañana", ha explicado.

Los vídeos pueden consultarse en el siguiente enlace: